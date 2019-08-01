Войти
01.08.2019
Российская газета

В РФ обучили расчеты второго китайского полка С-400

569
0
0
Источник изображения: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Росссии обучили около ста военнослужащих Китайской народно-освободительной армии, которые будут служить во втором полку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Они уже вернулись в Поднебесную.

Об этом ТАСС сообщил источник в военно-дипломатических кругах. Он добавил, что китайские военные проходили подготовку в одном из учебных центров министерства обороны РФ и их обучение практически совпало с началом поставки второго полка С-400.

Писала и "РГ" о том, что в КНР начали поставку второго полка. Технику отправят морем на трех кораблях. Это командный пункт полка, пусковые установки С-400 и боекомплект, радиолокационные станции, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части.

А вообще Китай стал первым иностранным государством, который приобрел С-400. Контракт подписали в 2014 году. В прошлом году Россия завершила поставку первого полка "Триумфа".

С-400 - зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения. Может поражать цели на дальности до 400 километров.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
13.05.2019
Отрабатывают удар по Венесуэле? Зачем США нужен С-300
26.12.2017
Как Россия будет вести следующую большую войну
20.01.2017
Зачем армии России ракетный "зонтик" "Триумфа"
31.12.2014
Что доктрина прописала
10.01.2014
Силой оружия
03.03.2008
Частокол противовоздушной обороны. Повышенный спрос в России и за рубежом на системы ПВО стимулирует развитие производственных мощностей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.08 17:58
  • 1
США используют лагерь "Рукбан" как повод сохранить незаконное оккупационное присутствие на юге Сирии - Лавров
  • 01.08 17:57
  • 2
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
  • 01.08 17:56
  • 3
Показаны следы коррозии и гниения на поверхности F-22 ВВС США
  • 01.08 17:52
  • 5
«Чернобыль»: правда и вымысел в нашумевшем сериале (видео)
  • 01.08 17:37
  • 13
Пора играть в футбол!
  • 01.08 17:29
  • 3
Осенью ожидаются летные испытания в США новых ракет средней дальности наземного базирования - Рябков
  • 01.08 16:35
  • 13
Тяжеловозы белорусской породы
  • 01.08 16:11
  • 19
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 01.08 16:00
  • 2
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 01.08 15:50
  • 115
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 01.08 15:45
  • 58
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 01.08 15:03
  • 148
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 01.08 12:55
  • 286
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.08 11:56
  • 1
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 01.08 11:42
  • 1
Формируемая в Тикси дивизия ПВО Северного флота получила 170 единиц военной техники