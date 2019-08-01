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01.08.2019
Российская газета

Вертолетоносец из Филиппин покинул базу ТОФ во Владивостоке

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Источник изображения: Пресс-служба ВВО по ТОФ

Десантный вертолетоносец корабль-док Военно-морских сил Филиппин "Давао-дель-Сур", участвовавший в параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота во Владивостоке, завершил дружественный визит.

"На Корабельной набережной Владивостока состоялась церемония проводов корабля. "Давао-дель-Сур" покинул главную базу Тихоокеанского флота и в сопровождении ракетного катера "Р-14" взял курс к границе территориальных вод России", - рассказал "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Во время пребывания в Приморье члены экипажа филиппинского вертолетоносца осмотрели достопримечательности дальневосточной столицы и приняли участие в товарищеских спортивных состязаниях с российскими моряками.


Дина Непомнящая

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Страны
Россия
Филиппины
Проекты
ТОФ
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