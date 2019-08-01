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01.08.2019
ЦАМТО

Завершена сборка 400-й ББМ VBTP-MR "Гуарани" для СВ Бразилии

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Источник изображения: Фото: eb.mil.br

ЦАМТО, 31 июля. Компания Iveco Defense Vehicles провела на предприятии в Сети-Лагоас (Бразилия) церемонию, посвященную завершению сборки 400-й ББМ VBTP-MR (Viatura Blindada de Transporte de Pessoal - Media sobre Rodas) "Гуарани".

Об этом сообщила 23 июля пресс-служба Сухопутных войск Бразилии.

Компания Iveco (входит в группу CNH Industrial) открыла предприятие по производству военной техники в Сети-Лагоас в середине 2013 года. Ежегодно на его мощностях производится около 60 бронемашин.

Как сообщал ЦАМТО, компания Iveco Defense Vehicles в 2007 году подписала контракт на разработку совместно со специалистами Департамента науки и технологий (Departamento de Ciencia e Tecnologia: DCT) СВ Бразилии новой бронемашины VBTP-MR и поставку первых 16 прототипов. 18 декабря 2009 года командование СВ Бразилии подписало с подразделением Iveco Latin America базовое рамочное соглашение, предусматривающее поставку 2044 новых плавающих ББМ VBTP-MR "Гуарани" с колесной формулой 6x6 в нескольких версиях. Общая стоимость программы оценивается в 2,5 млрд. евро (6 млрд. реалов). Бронемашины предназначены для замены состоящих на вооружении устаревших БТР EE-9 "Каскавел" и EE-11 "Уруту", произведенных бразильской компанией Engesa. Соглашение содержало опционы на разработку на базе единой платформы новых версий машины.

СВ Бразилии и компания Iveco Latin America 7 августа 2012 года подписали контракт на поставку начальной партии из 86 ед. "Гуарани". Поставка техники началась в декабре 2012 года. В декабре 2013 года Департамент науки и технологий СВ Бразилии, заключил с Iveco Latin America контракт на поставку дополнительной партии из 26 бронированных машин VBTP-MR стоимостью 72,4 млн. реалов (31 млн. долл.). Юбилейная, 100-я бронемашина, была официально передана командованию СВ 26 сентября 2014 года. Подписанное в декабре 2014 года соглашение стоимостью 200 млн. реалов (77,2 млн. долл.) предусматривало поставку еще 60 бронемашин.

В ноябре 2016 года командование материального обеспечения СВ Бразилии (CoLog) заключило с Iveco Latin America контракт на поставку 1580 серийных боевых бронированных машин VBTP-MR "Гуарани" с колесной формулой 6x6. Поставка ББМ должна быть выполнена в течение 2016-2035 гг. Машины предполагается поставить в версиях БТР, машины связи, машины управления, санитарной машины и транспортера 120-мм миномета. Командование материального обеспечения СВ Бразилии осуществит закупку партиями по 723, 547, 275 и 35 машин. Стоимость техники, а также связанного оборудования и услуг оценивается в 5,9 млрд. риалов (1,76 млрд. долл.).

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Страны
Бразилия
США
Компании
Iveco
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