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01.08.2019
ЦАМТО

Дональд Трамп заявил о намерении сократить оборонный бюджет США

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 31 июля. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что будет стараться сократить оборонный бюджет страны, передает "РИА Новости".

"У нас сейчас очень сильные вооруженные силы, гораздо сильнее после последнего (принятого – ред.) бюджета. Потом, в какой-то момент, я смогу урезать (бюджет – ред.). Но мы были вынуждены модернизировать наши вооруженные силы", – заявил Д.Трамп.

На вопрос ведущего, планируются ли сокращения бюджета, Д.Трамп ответил "абсолютно".

Как напоминает "РИА Новости", ранее сенат США принял проект оборонного бюджета в объеме 750 млрд. долл. на 2020 ф.г., который начинается 1 октября 2019 года. Палата представителей конгресса США приняла проект оборонного бюджета на 2020 год, предусматривающий выделение на эти цели 733 млрд. долл. вместо запрошенных администрацией Трампа 750 млрд. долл.

Наличие двух версий этого документа является обычной практикой. В таком случае создается согласительный комитет из представителей обеих партий, чтобы выработать консенсус, за который будут готовы проголосовать в обеих палатах. Разница в подходах становится поводом для политического торга и в других вопросах.

Оборонный бюджет страны на 2019 ф.г. составил 716 млрд. долл., что на 3% (20 млрд. долл.) превысило бюджет 2018 ф.г., отмечает агентство.

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Трамп Дональд
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