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01.08.2019
Интерфакс-АВН

США приветствуют решение Болгарии о покупке партии истребителей F-16

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F-16
F-16.
Источник изображения: www.f-16.net

Вашингтон. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США поддерживает решение правительства Болгарии приобрести партию американских истребителей F-16.

"США приветствуют решение болгарского правительства приобрести восемь многоцелевых истребителей F-16, боеприпасы и соответствующее оборудование. Мы приветствуем премьер-министра Бойко Борисова и болгарское правительство в связи с его обязательством модернизировать свои вооруженные силы путем приобретения этих высокоэффективных, совместимых с НАТО самолетов", - следует из сообщения госдепартамента США.

Согласно ему, Вашингтон ожидает начала совместной работы с Болгарией над этим проектом и укрепления "долгосрочного стратегического партнерства".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
США
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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