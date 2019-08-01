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01.08.2019
Lenta.ru

США срочно анонсировали аналог "Авангарда"

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Источник изображения: Изображение: raytheon.com

Американская военно-промышленная компания Raytheon завершила эскизный проект гиперзвукового глайдера, создаваемого в рамках программы TBG (Tactical Boost Glide).

Как сообщается на сайте разработчика, речь идет о летательном аппарате, разгоняемом до гиперзвуковой скорости ракетой-носителем. "Мы понимаем срочную необходимость [в разработке оружия] и работаем быстро, чтобы предоставить эту передовую технологию нашим вооруженным силам", — сказал вице президент подразделения Raytheon Advanced Missile Systems.

В феврале сообщалось, что гиперзвуковой маневрирующий блок ракетного комплекса "Авангард" является "реализацией на новом технологическом уровне" советского проекта космического истребителя "Спираль".

Об "Авангарде" президент России Владимир Путин рассказал в марте 2018 года в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса после отделения от носителя способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, "он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию", а "крылатый блок при этом надежно управляется".

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Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
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Raytheon
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