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01.08.2019
Интерфакс-АВН

Военнослужащие литовско-польско-украинской бригады участвуют в учениях в Грузии AGILE SPIRIT 2019

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Источник изображения: Минобороны Грузии

Киев. 31 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Офицеры Литовско-польско-украинской бригады принимают участие многонациональных учениях AGILE SPIRIT 2019, которые начались 27 июля в Грузии и продлятся до 10 августа 2019 года., сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Более 3 тыс военнослужащих стран НАТО и стран-партнеров Альянса привлечено к Agile Spirit 2019, а именно: Грузия, США, Великобритания, Украина, Болгария, Греция, Бельгия, Польша, Латвия, Литва, Румыния, Черногория, Норвегия и Турция, в состав которых вошло 23 военнослужащих Литовско-польско-украинской бригады", - говорится в сообщении, на официальной странице Генштаба ВСУ во вторник.

Многонациональное военное обучение проводится в районах Сенаки (SENAKI Base), Ахалцихе (ORPHOLO Training Area) и вблизи Тбилиси (VAZIANI Training Area) и включает командно-штабную и полевую фазы, целью которых является отработать взаимодействие, тренировать и усовершенствовать возможности подразделений в ходе планирования и проведение совместных операций в международной среде.

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