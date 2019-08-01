США проинформированы о запусках ракет из КНДР

Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. Архивное фото.

Вашингтон. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты знают о произошедшем ракетном запуске из КНДР, заявил во вторник представитель госдепартамента агентству "Ренхап" на условиях анонимности.

"Нам известно о сообщениях о ракетном запуске из Северной Кореи, и мы будем продолжать следить за ситуацией", - цитирует агентство представителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США.

Ранее генштаб Южной Кореи сообщил, что северокорейские военные провели пуск нескольких ракет. Тип ракет не уточняется.

В объединенном комитете начальников штабов указали, что пуск был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Пукто на восточном побережье.

В заявлении подчеркивается, что дальнейшие пуски ракет не исключаются, и в комитете сохраняют боевую готовность.

Ранее в июле КНДР провела пуск двух ракет. Южнокорейские военные считают, что речь тогда шла о баллистических ракетах малой дальности.