США проинформированы о запусках ракет из КНДР
Вашингтон. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты знают о произошедшем ракетном запуске из КНДР, заявил во вторник представитель госдепартамента агентству "Ренхап" на условиях анонимности.
"Нам известно о сообщениях о ракетном запуске из Северной Кореи, и мы будем продолжать следить за ситуацией", - цитирует агентство представителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США.
Ранее генштаб Южной Кореи сообщил, что северокорейские военные провели пуск нескольких ракет. Тип ракет не уточняется.
В объединенном комитете начальников штабов указали, что пуск был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Пукто на восточном побережье.
В заявлении подчеркивается, что дальнейшие пуски ракет не исключаются, и в комитете сохраняют боевую готовность.
Ранее в июле КНДР провела пуск двух ракет. Южнокорейские военные считают, что речь тогда шла о баллистических ракетах малой дальности.
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