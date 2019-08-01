Stratejik Dnce Enstits (Турция): византийские игры США в Грузии

США тихо и основательно продолжают претворять в жизнь свой план по окружению России: с одной стороны — в Черном море, с другой — через Грузию, рассуждает Бюлент Эрандач из турецкого Института стратегического мышления. Антироссийская риторика набрала нешуточные обороты в Грузии — не без помощи США, уверен автор. Американцы заинтересованы и в ресурсах Черноморского региона.

Проблема Черного моря и Грузии постепенно становится все глубже. США тихо, серьезно и основательно продолжают претворять в жизнь свой план по окружению России: с одной стороны - в Черном море, с другой - через Грузию.

От всеобщего внимания не ускользает антироссийская риторика, которая в последние месяцы набрала в Грузии нешуточные обороты. Очевидно, США (ЦРУ) что-то готовят и в этой стране. Можно предположить, что через Грузию запускается проект, аналогичный той атмосфере войны, в которую Россию вовлекли через Украину.

За этой ситуацией, конечно, внимательно следит российский лидер Путин. Вероятно, и Турция пристально следит за тем, в какой форме проявится противостояние США и России в дружественной нам Грузии.

Очевидно, турецко-российские отношения важны для России и в этом вопросе.

Мы должны быть крайне внимательны к операции США по окружению России через Черное море и Грузию, учитывая, что после присоединения к НАТО Болгарии и Румынии США, раздувая украинскую проблему, примеряются и к украинским берегам Черного моря.

Использование Черного моря и соседней с нами Грузии в операции США по окружению России, а в дальнейшем - возможная схватка США и России на этой арене могут затронуть не только регион, но и в более широком масштабе всю Европу.

То, что Россия, с которой Турция состоит в тесных отношениях, оказалась под угрозой окружения со стороны США через наше ближнее зарубежье, является серьезной проблемой. И на решение этой проблемы, очевидно, повлияют и турецко-российские отношения.

Наш президент Тайип Эрдоган, судя по всему, тоже будет стараться сохранять взвешенный подход к этой ситуации. Жизненно важно отношение Турции в условиях новой конъюнктуры к тому, что будет происходить на Кавказе, в Черном море и вокруг него. Сохранение мира в Черноморском регионе гораздо важнее вопроса о том, кто останется в выигрыше.

Черное море: масштабная картина

В очередной раз повторим: Первая и Вторая мировые войны произошли в Евразии. В каждой из двух этих войн Турция занимала ключевую позицию. Сегодня, глядя на то, что происходит вокруг нас, мы видим, что идет третья мировая война, которая в данный момент протекает в форме гибридных войн на региональных фронтах.

В XXI веке международная система меняется наряду с игроками и международными интересами, и внешняя политика государств формируется в зависимости от этих изменений.

Очевидно, США реализуют проекты, с одной стороны, по окружению России, с другой - по обеспечению контроля над морским "шелковым путем" Китая и нефтяными маршрутами. Через события в Ираке, Йемене, Сирии США пытаются форсировать фронты в Ормузском проливе, Красном море, Восточном Средиземноморье, а через Болгарию, Румынию, Украину и Грузию проводят операцию по окружению России.

Глобальная борьба, которую США затевают с такими мощными силами, как Россия и Китай, близко затрагивает Турцию в региональном аспекте. В эту борьбу вступают и международные организации, у которых есть интересы в регионе, такие как НАТО, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ, Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Если мы с этой точки зрения посмотрим на большую игру в Черном море, то сможем лучше понять, какую позицию необходимо занять Турции и какие ходы ей следует делать.

Черному морю отведено очень важное место в концепции внешней политики США после терактов 11 сентября 2001 года.

В обнародованной в 2002 году Стратегии национальной безопасности США Черноморский и Каспийский регионы были обозначены как важные с точки зрения не только запасов нефти, но и выхода на рынки Индии, Пакистана, Юго-Восточной Азии.

В дальнейшем началось окружение России.

В качестве естественного результата этой концепции США и ЕС после энергетических ресурсов Ближнего Востока стали стремиться также взять под свой контроль ресурсы Черноморского и Каспийского регионов.

США с этой целью поддерживали и направляли цветные революции по оси Прибалтика - Черное море - Каспийское море. В результате революции роз в Грузии, тюльпановой революции в Киргизии, оранжевой революции на Украине к власти в этих странах пришли прозападные режимы. Так США реализуют проект, нацеленный на обретение господства в Евразии и притеснение России.

США хотят, чтобы в Черное море вошел их флот, который сейчас находится в Средиземном море в составе сил НАТО. ЕС тоже поддерживает этот план.

Ведь чем больше сил разместятся в Черном море и вокруг него, тем вероятнее будут созданы условия, которые позволят США и ЕС подорвать влияние России и таким образом реализовать свои цели.

Сегодня США и ЕС добились значительного прогресса в привлечении на свою сторону таких черноморских стран, как Украина, Грузия, Румыния, Болгария, а также Армения.

Но ни Турция, ни Россия не жаждут пустить США в Черное море под эгидой НАТО. Какими бы ни были явные или скрытые интересы и планы США и ЕС, нельзя допустить передела Черного моря в обход России и Турции.

В любом случае действует Конвенция Монтрё о черноморских проливах, которая не позволит ни кораблям самих США, ни их кораблям в составе НАТО войти в Черное море.

Это большая помеха для нечерноморских государств, у которых есть интересы в Черном море. А для Турции этот документ жизненно важен.

Бюлент Эрандач (Blent Eranda)