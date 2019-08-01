Войти
01.08.2019
ИноСМИ

Stratejik Dnce Enstits (Турция): византийские игры США в Грузии

758
0
0
Очередь за грузинским гражданством в Тбилиси
Очередь за грузинским гражданством в Тбилиси.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Имедашвили

США тихо и основательно продолжают претворять в жизнь свой план по окружению России: с одной стороны — в Черном море, с другой — через Грузию, рассуждает Бюлент Эрандач из турецкого Института стратегического мышления. Антироссийская риторика набрала нешуточные обороты в Грузии — не без помощи США, уверен автор. Американцы заинтересованы и в ресурсах Черноморского региона.

Проблема Черного моря и Грузии постепенно становится все глубже. США тихо, серьезно и основательно продолжают претворять в жизнь свой план по окружению России: с одной стороны - в Черном море, с другой - через Грузию.

От всеобщего внимания не ускользает антироссийская риторика, которая в последние месяцы набрала в Грузии нешуточные обороты. Очевидно, США (ЦРУ) что-то готовят и в этой стране. Можно предположить, что через Грузию запускается проект, аналогичный той атмосфере войны, в которую Россию вовлекли через Украину.

За этой ситуацией, конечно, внимательно следит российский лидер Путин. Вероятно, и Турция пристально следит за тем, в какой форме проявится противостояние США и России в дружественной нам Грузии.

Очевидно, турецко-российские отношения важны для России и в этом вопросе.

Мы должны быть крайне внимательны к операции США по окружению России через Черное море и Грузию, учитывая, что после присоединения к НАТО Болгарии и Румынии США, раздувая украинскую проблему, примеряются и к украинским берегам Черного моря.

Использование Черного моря и соседней с нами Грузии в операции США по окружению России, а в дальнейшем - возможная схватка США и России на этой арене могут затронуть не только регион, но и в более широком масштабе всю Европу.

То, что Россия, с которой Турция состоит в тесных отношениях, оказалась под угрозой окружения со стороны США через наше ближнее зарубежье, является серьезной проблемой. И на решение этой проблемы, очевидно, повлияют и турецко-российские отношения.

Наш президент Тайип Эрдоган, судя по всему, тоже будет стараться сохранять взвешенный подход к этой ситуации. Жизненно важно отношение Турции в условиях новой конъюнктуры к тому, что будет происходить на Кавказе, в Черном море и вокруг него. Сохранение мира в Черноморском регионе гораздо важнее вопроса о том, кто останется в выигрыше.

Черное море: масштабная картина

В очередной раз повторим: Первая и Вторая мировые войны произошли в Евразии. В каждой из двух этих войн Турция занимала ключевую позицию. Сегодня, глядя на то, что происходит вокруг нас, мы видим, что идет третья мировая война, которая в данный момент протекает в форме гибридных войн на региональных фронтах.

В XXI веке международная система меняется наряду с игроками и международными интересами, и внешняя политика государств формируется в зависимости от этих изменений.

Очевидно, США реализуют проекты, с одной стороны, по окружению России, с другой - по обеспечению контроля над морским "шелковым путем" Китая и нефтяными маршрутами. Через события в Ираке, Йемене, Сирии США пытаются форсировать фронты в Ормузском проливе, Красном море, Восточном Средиземноморье, а через Болгарию, Румынию, Украину и Грузию проводят операцию по окружению России.

Глобальная борьба, которую США затевают с такими мощными силами, как Россия и Китай, близко затрагивает Турцию в региональном аспекте. В эту борьбу вступают и международные организации, у которых есть интересы в регионе, такие как НАТО, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ, Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Если мы с этой точки зрения посмотрим на большую игру в Черном море, то сможем лучше понять, какую позицию необходимо занять Турции и какие ходы ей следует делать.

Черному морю отведено очень важное место в концепции внешней политики США после терактов 11 сентября 2001 года.

В обнародованной в 2002 году Стратегии национальной безопасности США Черноморский и Каспийский регионы были обозначены как важные с точки зрения не только запасов нефти, но и выхода на рынки Индии, Пакистана, Юго-Восточной Азии.

В дальнейшем началось окружение России.

В качестве естественного результата этой концепции США и ЕС после энергетических ресурсов Ближнего Востока стали стремиться также взять под свой контроль ресурсы Черноморского и Каспийского регионов.

США с этой целью поддерживали и направляли цветные революции по оси Прибалтика - Черное море - Каспийское море. В результате революции роз в Грузии, тюльпановой революции в Киргизии, оранжевой революции на Украине к власти в этих странах пришли прозападные режимы. Так США реализуют проект, нацеленный на обретение господства в Евразии и притеснение России.

США хотят, чтобы в Черное море вошел их флот, который сейчас находится в Средиземном море в составе сил НАТО. ЕС тоже поддерживает этот план.

Ведь чем больше сил разместятся в Черном море и вокруг него, тем вероятнее будут созданы условия, которые позволят США и ЕС подорвать влияние России и таким образом реализовать свои цели.

Сегодня США и ЕС добились значительного прогресса в привлечении на свою сторону таких черноморских стран, как Украина, Грузия, Румыния, Болгария, а также Армения.

Но ни Турция, ни Россия не жаждут пустить США в Черное море под эгидой НАТО. Какими бы ни были явные или скрытые интересы и планы США и ЕС, нельзя допустить передела Черного моря в обход России и Турции.

В любом случае действует Конвенция Монтрё о черноморских проливах, которая не позволит ни кораблям самих США, ни их кораблям в составе НАТО войти в Черное море.

Это большая помеха для нечерноморских государств, у которых есть интересы в Черном море. А для Турции этот документ жизненно важен.


Бюлент Эрандач (Blent Eranda)

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Болгария
Грузия
Индия
Ирак
Йемен
Киргизия
Китай
Молдавия
Пакистан
Россия
Румыния
Сирия
США
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Евросоюз
ОБСЕ
Похожие новости
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
22.04.2013
Политика и национальная оборона
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.08 17:58
  • 1
США используют лагерь "Рукбан" как повод сохранить незаконное оккупационное присутствие на юге Сирии - Лавров
  • 01.08 17:57
  • 2
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
  • 01.08 17:56
  • 3
Показаны следы коррозии и гниения на поверхности F-22 ВВС США
  • 01.08 17:52
  • 5
«Чернобыль»: правда и вымысел в нашумевшем сериале (видео)
  • 01.08 17:37
  • 13
Пора играть в футбол!
  • 01.08 17:29
  • 3
Осенью ожидаются летные испытания в США новых ракет средней дальности наземного базирования - Рябков
  • 01.08 16:35
  • 13
Тяжеловозы белорусской породы
  • 01.08 16:11
  • 19
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 01.08 16:00
  • 2
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 01.08 15:50
  • 115
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 01.08 15:45
  • 58
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 01.08 15:03
  • 148
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 01.08 12:55
  • 286
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.08 11:56
  • 1
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 01.08 11:42
  • 1
Формируемая в Тикси дивизия ПВО Северного флота получила 170 единиц военной техники