Войти
01.08.2019
ТАСС

Источник: БМД-2М с новым боевым модулем "Берег" проходит госиспытания

763
0
+2
Боевая машина десанта БМД-2
Боевая машина десанта БМД-2.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Установка нового боевого модуля повышает боевую эффективность БМД-2 в пять раз, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Боевая машина десанта БМД-2М, оснащенная при модернизации новым боевым модулем "Берег", находится на этапе государственных испытаний. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"КБП [ОАО "Конструкторское бюро приборостроения"] ведет модернизацию боевых машин БМД-2, при проведении капитального ремонта их дооснащают боевым модулем "Берег", который получил неофициальное название "мини-Бережок". Сейчас новое боевое отделение в составе БМД-2М проходит госиспытания", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, установка нового боевого модуля повышает боевую эффективность БМД-2 в пять раз.

Собеседник ТАСС напомнил, что у нового модуля одноместная башня, по сравнению с аналогичным по составу вооружения модулем "Бережок" из нее исключены место и прицел командира. При этом система управления огнем унифицирована с аналогичными системами боевых отделений "Бахча" и "Бережок". "В состав [модуля "Берег"] входит комбинированный прицел наводчика со стабилизированным полем зрения, автомат сопровождения целей, два вычислителя-стабилизатора", - уточнил источник.

В декабре 2018 года Минобороны России сообщало, что Воздушно-десантные войска планируют начать глубокую модернизацию около 600 боевых машин десанта второго поколения (БМД-2) путем оснащения их новым оружием, цифровыми средствами разведки и управления.

Начало активных мероприятий по модернизации БМД-2 предусмотрено с 2021 года. БМД, прошедшие глубокую модернизацию, останутся авиадесантируемыми. В 2017 году госкорпорация "Ростех" и Минобороны РФ подписали контракт на модернизацию 540 БМП-2 и БМД-2 в рамках новой госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы. Контракт заключен на 10 лет.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-2
БМД-3
БМП-2
БМП-2М
Компании
КБП
Минoбороны РФ
Ростех
Похожие новости
01.08.2019
Боевую мощь БМД-2 увеличили в пять раз
01.08.2019
БМД-2М получают новый боевой модуль "Берег"
23.08.2018
Конструкции вне конкуренции
19.10.2016
Тульские новинки на параде и на передовой
24.12.2014
БМД со всеми удобствами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.08 17:58
  • 1
США используют лагерь "Рукбан" как повод сохранить незаконное оккупационное присутствие на юге Сирии - Лавров
  • 01.08 17:57
  • 2
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
  • 01.08 17:56
  • 3
Показаны следы коррозии и гниения на поверхности F-22 ВВС США
  • 01.08 17:52
  • 5
«Чернобыль»: правда и вымысел в нашумевшем сериале (видео)
  • 01.08 17:37
  • 13
Пора играть в футбол!
  • 01.08 17:29
  • 3
Осенью ожидаются летные испытания в США новых ракет средней дальности наземного базирования - Рябков
  • 01.08 16:35
  • 13
Тяжеловозы белорусской породы
  • 01.08 16:11
  • 19
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 01.08 16:00
  • 2
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 01.08 15:50
  • 115
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 01.08 15:45
  • 58
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 01.08 15:03
  • 148
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 01.08 12:55
  • 286
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.08 11:56
  • 1
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 01.08 11:42
  • 1
Формируемая в Тикси дивизия ПВО Северного флота получила 170 единиц военной техники