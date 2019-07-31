МиГ-35: Схватка с F-21 за господство в небе Индии все ближе

Российский истребитель понравился маршалу наших партнеров, но это еще ничего не значит

Долгоиграющий индийский тендер MMRCA (Medium Multi-Role Combat Aircraft) на закупку для собственных ВВС 114-и средних истребителей движется вперед в рваном темпе. Сейчас наблюдается оживление, для которого характерна высокая лабильность. Претенденты на право получить 20 млрд. долларов, так оценивается сумма контракта, беспрерывно меняются. На прошлой неделе фаворитом был F-21 - переделанный компанией "Локхид-Мартин" истребитель-ветеран F-16 "специально для Индии".

И вдруг в минувшую пятницу вперед вырвался российский МиГ-35.

Однако данный рейтинг - это всего лишь рябь на поверхности воды, поскольку основывается на высказываниях в СМИ различных заинтересованных лиц. Пусть порой среди высказывающихся есть и очень крупные фигуры.

Победу F-21 прочит популярная деловая газета The Economic Times. При этом российский самолет она ставит не сразу же после американского, а в хвост очереди - после еще одного американского истребителя, французского, европейского и шведского.

Но в том, что победа будет засчитана именно МиГ-35, почти уверен главный маршал авиации Индии Бирендер Дханоа. Индийский военачальник побывал недавно в России и, что называется, потрогал истребитель своими руками. Разве что не полетал на нем, поскольку машина одноместная.

Маршал заявил, что у него нет ни малейших сомнений в том, что МиГ-35 относится к поколению 4++. А это означает, что все домыслы о том, что "русские не могут делать современную авионику", абсолютно беспочвенны. Одно из главнейших требований к самолетам данного поколения - именно современная и эффективная авионика. Казалось бы, аргументы маршала будут повесомее мнения газеты, которое основано на "диванной аналитике".

Но не все так просто. В экономике, а тендер в значительной степени экономическое мероприятие, размер погон и количество звезд на них играет не самую главную роль. Ну, а столь грандиозный тендер - это еще и политическое мероприятие. А газета The Economic Times это, смело сказать, рупор индийского правительства. Хоть официально таковой себя не позиционирует. Но всегда прекрасно знает, откуда ветер дует.

Так что это не слишком добрый знак для Российской самолетостроительной корпорации "МиГ". Именно индийское правительство в последнее время вставляет палки в колеса сделкам с Россией в авиационном сегменте. Именно оно отменило участие в совместном проекте по разработке индийской модификации истребителя пятого поколения Су-57 и разворачиванию его производства на своих заводах. Хоть в этом проекте были заинтересованы и Министерство обороны Индии, и самолетостроительная отрасль страны.

Однако никто не отменял и объективные критерии, которые выражаются в конкретных числовых величинах. Поэтому далеко не все решается в кабинетах на закрытых совещаниях.

Необходимо напомнить, что у истребителя РСК "МиГ" уже была попытка выиграть все еще продолжающийся тендер. На раннем его этапе. Причем тогда политическая ситуация была такова, что индийского правительство не стало бы чинить препятствия российскому самолету. МиГ-35 тогда "честно" проиграл.

Произошло это в 2011 году, спустя 4 года после начала грандиозного ристалища. К самолету были предъявлены две главные претензии. Во-первых, его двигатель по тяге не соответствовал заявленным техническим характеристикам. Во-вторых, РЛС во время тестовых полетов с участием всех участников тендера показала себя не с лучшей стороны. Дальность обнаружения самолетов "противника" была невысока. К тому же было невелико количество сопровождаемых и обстреливаемых целей.

И это было вполне закономерно, поскольку миговцы представили на тендер, по сути, полуфабрикат - истребитель МиГ-29 с "некоторыми улучшениями". Однако улучшения не пошли на пользу добротной и серийно выпускающейся машине. Кстати, машине, охотно закупаемой Индией для вооружения своих авианосцев. Корпорация "МиГ" в период подготовки к тендеру переживала далеко не самые лучшие времена. И это сказалось на качестве истребителя (прототипа), который получился "сырым".

Этот самолет не мог выиграть тендер еще и потому, что он не только не стоял на вооружении российских ВВС, но и не производился даже в объемах опытных серий. То есть это была абсолютно "темная лошадка", напичканная "детскими болезнями", с которыми неизбежно пришлось бы бороться за счет конструкторских доработок с самого начала эксплуатации.

Но в прошлом году МиГ-35 был представлен как абсолютно новый истребитель, в котором прекрасные летные данные планера МиГ-29 были дополнены современным радиоэлектронным оборудованием.

Так, РЛС "Жук-А" имеет активную фазированную антенную решетку и в полной мере соответствует требованиям к бортовым радарам истребителей пятого поколения. Она позволяет обнаруживать истребитель на расстоянии до 200 км. Количество сопровождаемых целей - 30, обстреливаемых - 10. Разрешающая способность при картографировании местности - 1 м х 1 м. Радиотехнические характеристики РЛС не разглашаются. Но можно предположить, что в ней использован метод работы на разных частотах с пониженным выделением энергии с целью маскировки самолета. Кстати, в МиГ-35 частично, до ЭПР порядка 1 кв.м., снижена радиолокационная заметность. Также снижена и тепловая заметность.

Довели до ума и двигатель РД-33МК, который теперь удовлетворяет большинству требований, которые предъявляются к двигателям для самолетов пятого поколения. В нем используется плазменное зажигание, а также полностью цифровая система управления, которая оптимизирует все режимы работы и переходы между ними. В результате были повышены тяга (до 9400 кгс на форсаже) и ресурс, а также снижен расход топлива. Помимо этого существует модификация двигателя с отклоняемым в двух плоскостях вектором тяги, она может устанавливаться по желанию заказчика.

К завоеваниям миговских конструкторов в области бортового радиоэлектронного оборудования следует отнести использование не одной, а двух оптико-локационных станций с телевизионным и тепловизионным каналами. С помощью одной осуществляется обзор в передней полусфере. Вторая предназначена для нижнего обзора, что повышает эффективность борьбы истребителя с наземными целями.

Истребитель оснащен мощной системой обороны, которая включает в себя датчики облучения, комплекс радиоэлектронной борьбы, средства подавления тепловых ГСН ракет противника. Связная аппаратура позволяет использовать МиГ-35 в качестве командного самолета, осуществляя целеуказание для самолетов группы и иным образом помогая группе выполнять боевую задачу. БРЭО имеет открытую архитектуру, что максимально упрощает подключение нового оборудования, не прибегая к монтажу и отладке в заводских условиях.

И, наконец, достоинство, которого был лишен прототип, проигравший тендер в 2011 году. МиГ-35 успешно выдержал государственные испытания и был принят на вооружение ВВС России. Подписан контракт на постройку 6 самолетов. Объявлено также, что вскоре будут заказаны еще 24 машины.

Вот такой самолет сейчас конкурирует в Индии с американскими F-16 (названным по случаю тендера F-21) и F/A-18 Super Hornet, французским Rafale, евроистребителем Typhoon и шведским JAS 39 Gripen.

Список весьма странный. Поскольку условия тендера предполагают, что победитель продаст Индии 15 самолетов, а остальные 99 будут произведены в Индии по предоставленной компанией-разработчицей технологии. Такой принцип соответствует принятой Нью-Дели стратегии "Made in India". Но при таком подходе Rafale не должен быть вообще допущен к тендеру. Потому что в прошлом году, когда компания Dassult выиграла промежуточный этап тендера, подписав контракт на поставку 36 истребителей, фирмачи отказались предоставлять технологии. Они заявили, что существующий в Индии низкий технологический уровень в авиастроительной отрасли не позволяет построить качественные "Рафали".

Столь же странно выглядят в списке претендентов и два "американца" - F-16 ("Локхид-Мартин") и F/A-18 Super Hornet ("Боинг"). Американцы никогда и ни с кем не делятся своими технологиями. И хоть они сейчас заявляют о готовности это сделать, однако с той же легкостью могут взять свои слова обратно по причине "приоритетности национальных интересов".

Таким образом, если бы тендер проходил при неукоснительном следовании всем заложенным в него условиям, то МиГ-35 пришлось бы конкурировать только с двумя самолетами - Typhoon и JAS 39 Gripen. "Грипен", несомненно, имеет ряд достоинств по части радиоэлектронного оборудования. Но энергетические данные у него слабоваты. Он способен брать на борт ракетно-бомбовую нагрузку, вес которой не превышает 5 тонн. То есть об особой многофункциональности говорить не приходится - для нанесения ударов по земле это маловато. Невелик и боевой радиус - 800 км.

Что же касается "Тайфуна", производящегося евроконцерном Eurofighter, то при несомненных достоинствах по "силовой" части, он все-таки не так уж и молод. Эксплуатируется с 2001 года. Но при этом не претерпевал серьезных модернизаций по части бортового радиоэлектронного оборудования. Поэтому относится к четвертому поколению без плюсиков. МиГ-35 в этом отношении находится в более выгодном положении.

И еще одно достоинство российского истребителя - невысокая стоимость. Если "Тайфун" стоит 120 млн. долларов, то МиГ-35 меньше 50 млн.

Есть ли шансы на победу у российского истребителя? Разумеется, есть. Однако, как было выше сказано, победитель в этом конкурсе будет назван не только исходя из качества соперничающих самолетов.

Так что, сомневаться не приходится, когда до финала останется немного времени, в мировых СМИ появятся материалы, "разоблачающие" слабость МиГ-35 чуть ли не по всем его характеристикам. Американцы в этом деле асы.

Владимир Тучков