Российские зенитчики выступят на бронеавтомобилях "Тайфун-ПВО" на АрМИ-2019

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе международного конкурса "Чистое небо-2019" в рамках АрМИ-2019 впервые выступят на новейших бронеавтомобилях "Тайфун-ПВО", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

Соревнования пройдут в рамках юбилейных V Армейских международных игр с 3 по 17 августа 2019 года на полигоне учебного центра сухопутных войск КНР Корла (Синьцзянский военный округ). В конкурсе участвуют команды Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Китая, Пакистана, России и Узбекистана.

"Новейшие боевые машины "Тайфун" в модификации для подразделений войсковой ПВО впервые будут задействованы в международном конкурсе "Чистое небо" в рамках юбилейных Армейских международных игр - 2019 в Китае", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что два "Тайфуна", доставленные в КНР самолетом военно-транспортной авиации, уже задействованы в первых тренировках российских зенитчиков.

"Тайфун" представляет собой универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности, выдерживает детонацию взрывного устройства мощностью до восьми килограммов тротила под любым колесом и в любом месте под днищем. На машине установлена комбинированная защита из керамической брони, под которой находится броневая сталь, что обеспечивает защиту от поражения бронебойно-зажигательными пулями.

Бронеавтомобиль оснащен пятью видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор экипажу и водителю машины в случае поражения лобового стекла. На "Тайфуне" также возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля, из которого посредством пульта и изображения с видеокамер может вести огонь стрелок.

Состязания АрМИ-2019 пройдут одновременно на 21 полигоне 10 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана и России, а также в акваториях Каспийского и Балтийского морей, Персидского залива.