Американский генерал заявил о "недостаточном сдерживании" России

ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Размещение ядреных зарядов малой мощности на подводных лодках США уже оказывает сдерживающий эффект на Россию, однако этого недостаточно, считает генерал Джон Хайтен.

"У нас на сегодня есть ядерные заряды малой мощности в воздушной составляющей нашей триады. Это самый гибкий элемент триады, но ему все равно требуется время, чтобы достичь цели… Когда мы обсуждали ядерную доктрину, мы решили, что у нас должно быть очень небольшое количество ядерного оружия малой мощности на наших подводных лодках, которые могут быстро нанести ответный удар в случае такого сценария со стороны России. Это сдержит Россию. И я думаю, что уже сдерживает. Я уверен в этом, потому что президенту (РФ Владимиру – ред.) Путину это не нравится", - сказал он во вторник на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил.

Комитет проводит слушания, по итогам которых должен принять решение о назначении Хайтена на пост заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов — второго по рангу военного чина страны.

Хайтен заявил, что размещение ядерных зарядов малой мощности на американских подводных лодках не поставит их под угрозу. Он также выразил мнение, что этого, правда, недостаточно для сдерживания России. По его словам, военным США нужны более обширные возможности, не уточнив, какие именно.

"Важно также знать, что мы размещаем это в рамках СНВ-3, а российской ядерное оружие малой мощности находится не в рамках СНВ-3. У нас по-прежнему 1550 развернутых единиц ядерного оружия, небольшая его часть – это заряды малой мощности", - сказал он.

По словам генерала, решение было принято в свете того, что Россия оставила за собой право на использование оружия с ядерными зарядами малой мощности на поле боя, если того потребует их национальная безопасность.

Военная доктрина РФ предполагает ответное нанесение ядерного удара в случае агрессии против страны или союзников, а также в ответ на применение против нее неядерного оружия в случае, когда под угрозой находится существование государства. Документ не предусматривает превентивного ядерного удара.

Разработка и размещение ядерных зарядов малой мощности предусмотрена ядерной доктриной США, принятой при президенте Дональде Трампе. В частности, такими зарядами планируется оснащать баллистические ракеты морского базирования, которые запускаются с подводных лодок, а также крылатые ракеты "Томагавк". Кроме того, США, как и в предыдущие годы, не берут и не планируют брать на себя обязательства не применять первыми ядерное оружие.

Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора 10 лет - до 2021 года.