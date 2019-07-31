Индия заявила о намерениях отказаться от американских беспилотников

Министерство обороны Индии поставило под сомнение необходимость приобретения американских разведывательных и ударных беспилотников. Как сообщает индийская газета Hindustan Times, к такому решению индийские военные пришли после того, как Иран сбил беспилотник RQ-4 Global Hawk над Персидским заливом.

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Новости о том, что иранцы смогли поразить разведывательный дрон США над Персидским заливом, привело к пересмотру Минобороны и ВВС страны вопроса приобретения американских разведывательных и ударных беспилотников из-за их стоимости и неуверенности в их неуязвимости

- пишет индийская газета.

Как ранее сообщалось, индийское военное ведомство намеревалось закупить в США до 30 БПЛА на общую сумму около 6 млрд. долларов. При этом в заказ должны были войти 20 ударных беспилотников Predator-B (по 10 для армии и ВВС) и 10 разведывательных RQ-4 Global Hawk (или других БПЛА) для ВМС Индии.

Второй причиной отказа от ударных беспилотников Predator-B является их стоимость. По данным, озвученным представителем индийского Минобороны, стоимость беспилотника без оборудования составляет 100 млн. долларов, еще столько же стоит оборудование и вооружение, включая ракеты Hellfire и бомбы с лазерным наведением, т.е. полностью оборудованный дрон оценивается в 200 млн. долларов.

Это дороже многоцелевого истребителя Rafale c комплектом ракет. В таком случае ВВС Индии отдадут предпочтение покупке многоцелевых истребителей с ракетами "воздух-воздух" большой дальности

- заявили в Минобороны Индии.

В мае прошлого года индийские СМИ писали, что США усилили давление на Индию с целью продвижения на ее оборонный рынок своих беспилотников Predator. При этом отмечалось, что начало закупок американских беспилотников приведет к сворачиванию программы создания собственного ударного БПЛА Ghatak.