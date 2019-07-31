Войти
31.07.2019
Военное обозрение

Индия заявила о намерениях отказаться от американских беспилотников

76
0
0

Министерство обороны Индии поставило под сомнение необходимость приобретения американских разведывательных и ударных беспилотников. Как сообщает индийская газета Hindustan Times, к такому решению индийские военные пришли после того, как Иран сбил беспилотник RQ-4 Global Hawk над Персидским заливом.

Источник изображения: http://www.ga-asi.com/

Новости о том, что иранцы смогли поразить разведывательный дрон США над Персидским заливом, привело к пересмотру Минобороны и ВВС страны вопроса приобретения американских разведывательных и ударных беспилотников из-за их стоимости и неуверенности в их неуязвимости

- пишет индийская газета.

Как ранее сообщалось, индийское военное ведомство намеревалось закупить в США до 30 БПЛА на общую сумму около 6 млрд. долларов. При этом в заказ должны были войти 20 ударных беспилотников Predator-B (по 10 для армии и ВВС) и 10 разведывательных RQ-4 Global Hawk (или других БПЛА) для ВМС Индии.

Второй причиной отказа от ударных беспилотников Predator-B является их стоимость. По данным, озвученным представителем индийского Минобороны, стоимость беспилотника без оборудования составляет 100 млн. долларов, еще столько же стоит оборудование и вооружение, включая ракеты Hellfire и бомбы с лазерным наведением, т.е. полностью оборудованный дрон оценивается в 200 млн. долларов.

Это дороже многоцелевого истребителя Rafale c комплектом ракет. В таком случае ВВС Индии отдадут предпочтение покупке многоцелевых истребителей с ракетами "воздух-воздух" большой дальности

- заявили в Минобороны Индии.

В мае прошлого года индийские СМИ писали, что США усилили давление на Индию с целью продвижения на ее оборонный рынок своих беспилотников Predator. При этом отмечалось, что начало закупок американских беспилотников приведет к сворачиванию программы создания собственного ударного БПЛА Ghatak.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
США
Продукция
AGM-114
Global Hawk
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Rafale
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.11.2017
Абсолютное возмездие
22.03.2017
Американский "рой дронов" уничтожит невидимая российская "мухобойка"
14.10.2014
По стопам «Птеродактиля»
10.01.2012
Дроны против Поднебесной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 01:12
  • 10
"Армате" добавили целей
  • 31.07 01:02
  • 15
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 31.07 00:33
  • 1
Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира
  • 30.07 23:31
  • 52
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 23:03
  • 2
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 30.07 22:51
  • 3
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
  • 30.07 22:46
  • 6
Тяжеловозы белорусской породы
  • 30.07 22:45
  • 783
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 30.07 21:55
  • 25
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 30.07 21:31
  • 1
Нужное улучшение: фото непривычного Т-72Б3 появилось в Сети
  • 30.07 21:21
  • 3
Танки Т-80БВ в войсках ВВО пришли на смену Т-72Б
  • 30.07 20:54
  • 20
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 30.07 20:26
  • 27
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 30.07 19:45
  • 37
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 30.07 18:28
  • 1
Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу