Турецкие специалисты прибыли в Азербайджан для поисков упавшего МиГ-29

Министерство обороны Республики Азербайджан обратилось к Турции с просьбой об оказании помощи в поисках упавшего истребителя МиГ-29. Напомним, что самолёт азербайджанских военно-воздушных сил упал (предположительно) в Каспийское море при выполнении тренировочного полёта, носившего плановый характер.

Источник изображения: Минобороны Азербайджана

Данные об обращении с призывом об оказании помощи подтверждает пресс-служба военного ведомства Азербайджана.

По последним сведениям, турецкие специалисты в уже прибыли на территорию Азербайджана, чтобы подключиться к поискам самолёта и пилота, о судьбе которого ничего не известно.

На данный момент в поисковой операции уже принимают участие десятки катеров и кораблей, авиационная техника, включая беспилотные летательные аппараты. В связи с тем, что поиски до сих пор не увенчались успехом, власти Азербайджана приняли решение о расширении района поисков на Каспии. Дополнительно в Азербайджане поиски ведутся и на суше, так как о месте падения пока говорится лишь предположительно.

В Баку отмечается, что к поискам подключены и роботизированные морские системы.

По факту пропажи МиГ-29 в Азербайджане возбуждено уголовное дело.