Россию защитят 50-летними летающими лодками

Вражеские атомные подлодки (АПЛ) обнаружат и отследят модернизированные советские противолодочные самолеты-амфибии (летающие лодки) Бе-12 "Чайка", сообщают "Известия".

По информации издания, первые самолеты получили современные бортовое оборудование, гидроакустический комплекс, датчики обнаружения и детектор магнитных аномалий, а также улучшенные глубинные бомбы и торпеды.

"Известия" отмечают, что летающая лодка считается старейшим самолетом, находящимся на вооружении Военно-морского флота (ВМФ) России. "Этот самолет нужно серьезно модернизировать. Ему нужны новые моторы и оборудование, но самое главное — современные и эффективные средства обнаружения. Смысл в такой переделке есть", — считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

В июле сообщалось, что на возможном участке главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге располагается макет якорной неконтактной мины, который ВМФ не может обнаружить.

Бе-12 "Чайка" первый полет совершил в 1960 году. В 1959-1973 годы было произведено 143 таких самолета.