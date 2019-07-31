Пентагон заказал "дополнительное исследование" российской Арктики

Соединенные Штаты намерены провести изучение инфраструктуры и источников снабжения рынков территорий Арктики, включая ряд российских регионов. Соответствующую заявку подало Оборонное логистическое агентство Пентагона, пишет RT.

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Логистическое агенство Пентагона разместило заявку на проведение "исследования рынков Северного полярного круга с последующими докладами". Как следует из заявки, в основном заказчика интересуют арктические порты России. Как сообщает RT, в распоряжение которого попал вышеназванный документ, особый интерес вызывают: Остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова.

Подрядчикам, которые возьмутся за выполнение данного задания, придется сильно попотеть, ведь Пентагон интересует буквально все, начиная от инфраструктуры и заканчивая сложностями снабжения. В список интересов входят пути поставок бутилированной воды, еды, одежды, нефтепродуктов, а также медицинских препаратов. Необходимо составить списки часто используемых портов, ж.д. станций и аэропортов с подробными характеристиками.

Кроме этого, доклады подрядчиков должны включать подробную информацию об имеющихся в регионах природных ресурсах и материалах, сложности их добычи в различное время года и логистику их поставок.

При этом в Пентагоне заявляют, что данные исследования необходимы для "улучшения мобилизационных нужд правительства США при возникновении экстренных ситуаций" на данных территориях, чтобы для преодоления последствий ЧП не вести в такой район ресурсы, которые там уже имеются.

Российские специалисты уже заявили, что под видом "исследований" Пентагон пытается получить дополнительную разведывательную информацию об Арктике из-за растущего и экономического значения, а та информация, которая требуется для ликвидации тех или иных ЧП, спокойно предоставляется по официальным каналам при соответствующем запросе.