Работа на воздухе, работа с людьми

Тренировка бортовых стрелков вертолётов огневой поддержки корпуса морской пехоты США

Акрофобия (боязнь высоты) — недуг, которым явно не страдают бортовые стрелки лёгких вертолётов огневой поддержки корпуса морской пехоты США. В представленном видео экипаж вертолёта UH-1Y "Хьюи" отрабатывает прикрытие морских пехотинцев с воздуха, ведя огонь с минимальных высот из пулемётов GAU-21 и M134 по учебным целям в калифорнийской пустыне.

Крупнокалиберный 12,7-мм пулемёт GAU-21 — модификация знаменитого пулемёта M2, который разработан почти столетие назад (1918–1923 гг.), прошёл всю Вторую мировую войну и последующие конфликты, будучи признанным лучшим оружием этого класса и оставаясь востребованным до сих пор. Его скорострельность доведена в представленной модификации до 1200 выстрелов в минуту.

Многоствольный пулемёт M134 "Миниган" калибра 7,62 мм создан в начале 60-х годов прошлого века специально для вооружения вертолётов. Его скорострельность варьируется в пределах 3000–6000 выстрелов в минуту в зависимости от мощности электропривода.