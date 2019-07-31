Войти
31.07.2019
Российская газета

Щит и меч "Витязя": на что способен новый ЗРК С-350

93
0
0
Источник изображения: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

В 2019 году на смену С-300 начнет поступать система С-350 "Витязь". В чем же ее особенности? Сетевой журнал "Армейский стандарт"посвятил свой обзор новому зенитному комплексу.

Не секрет, что создавался он на замену хорошо послужившему С-300В. Главным преимуществом системы по сравнению с предшественницей станет способность отражать массированные ракетные атаки.

В арсенале "Витязя" 12 ракет - в три раза больше, чем у С-300. Он может одновременно обстреливать 16 аэродинамических, либо 12 баллистических целей. А сопровождать - 32 цели, причем на минимальной высоте до 10 метров. А его верхняя планка - 30 километров.

С-300 по всем этим показателям ощутимо отстает.

Вооружен "Витязь" той же ракетой, что и С-400 - ЗУР средней дальности 9М96. Такая справится как с ныне существующими средствами воздушного нападения, так и с перспективными разработками.

А вот подбить саму ракету 9М96 противнику будет очень сложно. Запускают ее вертикальным "холодным" способом и маршевый двигатель начинает работать только на высоте 30 метров. При этом ракета разворачивается в сторону цели. К тому же ЗУР 9М96 сверхманеврена благодаря газодинамической системе.

Есть у "Витязя" и управляемые ракеты малой дальности 9М100, оснащенные контактным и дистанционным взрывателями. Они захватывают цели сразу после пуска. Тот или иной боеприпас используется по ситуации.

Состав батареи комплекса включает в себя пункт боевого управления и радиолокационный комплекс 50Н6А. Пункт может координировать действия восьми огневых установок.

Комплекс РЛС может захватить 8 аэродинамических и 6 баллистических целей. Причем в отличие от С-300 он всеракурсный, то есть работает в круговом режиме, а не по секторам.

Поскольку "Витязь" специализируется на средней дистанции, он является отличным помощником для ЗРК С-400 и "Панцирь-С-1". Ведь первый "отвечает" за большие расстояния (до 400 километров), а второй за малые (1,2-20 километров). Вместе эти "три богатыря" создают практически непреодолимый заслон. Как говорится, и комар не пролетит.

Впрочем, "Витязь" и один в поле - воин. Он способен поражать цели в очень широком диапазоне. При всем при этом система С-350 проста в применении и обслуживании.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-300В
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Похожие новости
20.06.2019
Новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ" и С-350 вскоре поступят в войска
18.01.2019
Накроет всех
19.12.2018
Минобороны выполнило в 2018 году все мероприятия по гособоронзаказу
06.06.2018
Ни шагу назад. Как Россия укрепляет оборону западных рубежей
24.03.2017
Новый зенитно-ракетный комплекс будет наступать в одном строю с "Арматой"
09.09.2013
МАКС-2013 – рабочая площадка, а не ярмарка тщеславия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 01:12
  • 10
"Армате" добавили целей
  • 31.07 01:02
  • 15
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 31.07 00:33
  • 1
Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира
  • 30.07 23:31
  • 52
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 23:03
  • 2
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 30.07 22:51
  • 3
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
  • 30.07 22:46
  • 6
Тяжеловозы белорусской породы
  • 30.07 22:45
  • 783
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 30.07 21:55
  • 25
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 30.07 21:31
  • 1
Нужное улучшение: фото непривычного Т-72Б3 появилось в Сети
  • 30.07 21:21
  • 3
Танки Т-80БВ в войсках ВВО пришли на смену Т-72Б
  • 30.07 20:54
  • 20
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 30.07 20:26
  • 27
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 30.07 19:45
  • 37
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 30.07 18:28
  • 1
Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу