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31.07.2019
Российская газета

В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста

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Источник изображения: судостроительный завод "Вымпел"

На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся торжественный спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Катер предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и на ближних подходах к ним.

По своему архитектурно-конструктивному типу противодиверсионный "Грачонок" - однокорпусный, однопалубный, дизельный, двухвальный катер. Его водоизмещение - 138 тонн, длина - 31 метр, ширина - 7,4 метра. Судно оснащено многолучевым гидролокатором с функцией бокового обзора, навигационной гидроакустической системой, переносным телеуправляемым подводным аппаратом "Фалькон", блоком цифровой регистрации. Имеет на вооружении 14,5-миллиметровую пулеметную установку, противодиверсионные гранатометы ДП-64 и ДП-65, а также переносной зенитный ракетный комплекс "Игла".

По мнению специалистов, современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют катеру решать широкий спектр задач, свойственный кораблям более высокого ранга. Всего для Росгвардии будут построены четыре таких судна.

После прохождения швартовных, ходовых, государственных испытаний катер будет передан заказчику и отправится к месту несения службы. Третий "Грачонок", как и два спущенных на воду ранее, предназначен для охраны Крымского моста. Для этих целей ведомство сформировало специальную бригаду в Керчи.


Элина Труханова (Ярославль)

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Страны
Россия
Продукция
ДП-64 Непрявда
ДП-65
Игла ЗРК
Компании
Росгвардия
Проекты
21980 Грачонок
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