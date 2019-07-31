Израиль проведет серию научных экспериментов в космосе в сотрудничестве с европейцами

Одно из исследований будет посвящено изучению реакции бактерий на антибиотики в условиях отсутствия земной гравитации

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июля. /ТАСС/. Израиль проведет в космическом пространстве четыре научных эксперимента в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА). Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

"Эта программа станет частью космической миссии ЕКА и будет осуществляться в сотрудничестве с израильскими Министерством науки и технологий и компанией Space Pharma. Цель проекта - предоставить ученым возможность проведения экспериментов над бактериями в условиях открытого космоса", - пишет газета. Как пояснил один из участников исследования из израильского медицинского центра "Шиба", возможность направить в космос материалы для проведения подобных экспериментов предоставляется исследовательским группам очень редко, можно сказать, что она является поистине уникальной.

В космосе после запуска в октябре будут проведены четыре израильских научных эксперимента по изучению бактерий, которые были отобраны из большого количества заявок, отмечает The Jerusalem Post. По информации издания, основное исследование подготовлено группой израильских и итальянских ученых, а его целью является изучение реакции бактерий на антибиотики в условиях отсутствия земной гравитации.

В ходе еще двух экспериментов ученые намерены исследовать способность некоторых ферментов разрушать вызывающие заболевания бактериальные культуры и способность белка альбумина прикрепляться к молекулам крови, что важно для правильного функционирования иммунной системы. Четвертый эксперимент будет посвящен выявлению корреляции между поведением молекул ДНК и старением клеток человеческого организма, указывает газета.