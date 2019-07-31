Войти
31.07.2019
ТАСС

Израиль проведет серию научных экспериментов в космосе в сотрудничестве с европейцами

79
0
0
Европейское космическое агентство
Европейское космическое агентство.
Источник изображения: Kai Pfaffenbach / Reuters

Одно из исследований будет посвящено изучению реакции бактерий на антибиотики в условиях отсутствия земной гравитации

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июля. /ТАСС/. Израиль проведет в космическом пространстве четыре научных эксперимента в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА). Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

"Эта программа станет частью космической миссии ЕКА и будет осуществляться в сотрудничестве с израильскими Министерством науки и технологий и компанией Space Pharma. Цель проекта - предоставить ученым возможность проведения экспериментов над бактериями в условиях открытого космоса", - пишет газета. Как пояснил один из участников исследования из израильского медицинского центра "Шиба", возможность направить в космос материалы для проведения подобных экспериментов предоставляется исследовательским группам очень редко, можно сказать, что она является поистине уникальной.

В космосе после запуска в октябре будут проведены четыре израильских научных эксперимента по изучению бактерий, которые были отобраны из большого количества заявок, отмечает The Jerusalem Post. По информации издания, основное исследование подготовлено группой израильских и итальянских ученых, а его целью является изучение реакции бактерий на антибиотики в условиях отсутствия земной гравитации.

В ходе еще двух экспериментов ученые намерены исследовать способность некоторых ферментов разрушать вызывающие заболевания бактериальные культуры и способность белка альбумина прикрепляться к молекулам крови, что важно для правильного функционирования иммунной системы. Четвертый эксперимент будет посвящен выявлению корреляции между поведением молекул ДНК и старением клеток человеческого организма, указывает газета.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Италия
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Медицина
Похожие новости
24.09.2018
Война в Заливе 1991 года: причины и уроки
27.02.2018
Имитация полета на Марс в США прервана из-за инцидента в изоляционном комплексе
02.07.2013
ВСМПО-АВИСМА на рынке Японии
11.03.2011
Марс-500: экспедиция «высадилась на Марс»
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 01:12
  • 10
"Армате" добавили целей
  • 31.07 01:02
  • 15
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 31.07 00:33
  • 1
Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира
  • 30.07 23:31
  • 52
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 23:03
  • 2
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 30.07 22:51
  • 3
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
  • 30.07 22:46
  • 6
Тяжеловозы белорусской породы
  • 30.07 22:45
  • 783
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 30.07 21:55
  • 25
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 30.07 21:31
  • 1
Нужное улучшение: фото непривычного Т-72Б3 появилось в Сети
  • 30.07 21:21
  • 3
Танки Т-80БВ в войсках ВВО пришли на смену Т-72Б
  • 30.07 20:54
  • 20
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 30.07 20:26
  • 27
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 30.07 19:45
  • 37
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 30.07 18:28
  • 1
Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу