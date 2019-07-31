Израиль безнаказанно наносит удары по любым целям на Ближнем Востоке

Израиль расширил свои операции против иранских целей в Ближневосточном регионе, после Сирии охватив ими и территорию Ирака. Об этом со ссылкой на военные и дипломатические источники пишет англоязычное издание The Times of Israel.

По их данным, за последние десять дней ВВС Израиля уже дважды атаковали цели в Ираке.

Израиль традиционно атакует сирийскую территорию, нацеливаясь на ракетные установки и другие ударные системы, как утверждает военная разведка еврейского государства, поставленные из Ирана и предназначенные для использования ливанским движением "Хизбалла". Но об израильских ударах в Ираке не поступало сообщений с 1981 года, когда ещё при Саддаме Хусейне был уничтожен ядерный реактор в арабской стране.

По данным панарабской газеты Asharq Al-Awsat, израильский истребитель-бомбардировщик F-35 стоял за ударом 19 июля по ракетным установкам на базе шиитского ополчения к северу от Багдада. Утверждается, что незадолго до удара на этот объект из Ирана были поставлены баллистические ракеты.

По информации той же Asharq Al-Awsat, 28 июля последовал новый авианалёт Израиля. На этот раз удару подвергся военный лагерь "Ашраф", расположенный в 40 километрах к северо-востоку от Багдада. Атаке подверглись "иранские советники и груз баллистических ракет".