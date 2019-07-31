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31.07.2019
Военно-промышленный курьер

Израиль безнаказанно наносит удары по любым целям на Ближнем Востоке

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Источник изображения: vpk-news.ru

Израиль расширил свои операции против иранских целей в Ближневосточном регионе, после Сирии охватив ими и территорию Ирака. Об этом со ссылкой на военные и дипломатические источники пишет англоязычное издание The Times of Israel.

По их данным, за последние десять дней ВВС Израиля уже дважды атаковали цели в Ираке.

Израиль традиционно атакует сирийскую территорию, нацеливаясь на ракетные установки и другие ударные системы, как утверждает военная разведка еврейского государства, поставленные из Ирана и предназначенные для использования ливанским движением "Хизбалла". Но об израильских ударах в Ираке не поступало сообщений с 1981 года, когда ещё при Саддаме Хусейне был уничтожен ядерный реактор в арабской стране.

По данным панарабской газеты Asharq Al-Awsat, израильский истребитель-бомбардировщик F-35 стоял за ударом 19 июля по ракетным установкам на базе шиитского ополчения к северу от Багдада. Утверждается, что незадолго до удара на этот объект из Ирана были поставлены баллистические ракеты.

По информации той же Asharq Al-Awsat, 28 июля последовал новый авианалёт Израиля. На этот раз удару подвергся военный лагерь "Ашраф", расположенный в 40 километрах к северо-востоку от Багдада. Атаке подверглись "иранские советники и груз баллистических ракет".

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Великобритания
Израиль
Ирак
Иран
Ливан
Сирия
Продукция
F-35
Проекты
Ядерный щит
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