К параду ВМФ в Санкт-Петербурге "подложили мину"

На возможном участке главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге располагается макет якорной неконтактной мины, который Военно-морской флот (ВМФ) России не может обнаружить, пишет в LiveJournal пользователь mina030, он же — капитан 3-го ранга Максим Климов.

"В 23:50 28.07.2018 года мною на вероятном маршруте движения катера с Вами [министром обороны Сергеем Шойгу] и Верховым Главнокомандующим ВС [Вооруженных сил] РФ на Главном военно-морском параде (ГВМП) была выполнена постановка макета якорной неконтактной мины. 29.07.2018 года в ходе ГВМП Ваш катер прошел точно над нею, — фактически, при проведении противником реальной операции по устранению Вас и ВГК [Верховного Главнокомандующего], задача им была бы выполнена", — говорится в рапорте 29 декабря 2018 года Климова руководителю российского военного ведомства.

Ответом на обращение стала бумага из главного управления ВМФ, в которой капитана 3-го ранга просят представить детальную схему постановки макета мины, его технические характеристики и подтверждающие фото- и видеоматериалы.

Однако Климов утверждает, что постановку макета мины "видела охрана, прохожие, снимали камеры (освещение было хорошим, и было видно даже отделение якоря с последующим погружением макета)". "На макет были установлены дополнительные отражатели, и он был не просто хорошей гидролокационной целью, но и однозначно классифицируемой как "ЯМ [якорная мина] на придонной стропке" (по акустической тени). Но ни на одном корабле ГВМП даже гидролокатор включен не был!" — пишет Климов.

По его мнению, "сегодня ВМФ не в состоянии разработать и провести необходимый комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности ГВМП и ВГК на нем".

Капитан 3-го ранга отмечает, что в настоящее время "верх" у макета мины сорвало, тогда как "низ" (сам якорь) так и лежит в месте постановки.

Президент России Владимир Путин, находясь на главном военно-морском параде 2019 года, заявил, что ВМФ способен дать отпор любому агрессору.

В мае Климов сообщил, что у российских подводных лодок, в том числе новейших, нет и в ближайшем будущем не будет эффективной противоторпедной защиты, что является критическим для боеспособности изъяном.

Главный военно-морской парад с 2017 года проходит в Санкт-Петербурге ежегодно в День ВМФ (последнее воскресенье июля).