ВМС Германии оценили возможности вертолета NH-90 "Си Лайон"

ЦАМТО, 30 июля. Компания Airbus Helicopters сообщила об успешном проведении в июле этого года демонстрации возможностей морского многоцелевого вертолета NH-90 "Си Лайон" (Sea Lion) по выполнению задач в составе ВМС Германии, включая проведение поисково-спасательных операций.

Представители Военно-морских сил и Федерального ведомства Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) приняли участие в испытаниях, которые включали операции с использованием спасательной лебедки, проверку возможностей по ведению разведки, высадку групп ССО и спецтехники, включая надувную шлюпку. Поставка первых вертолетов NH-90 "Си Лайон" ВМС Германии запланирована на конец 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, парламент Германии одобрил закупку для ВМС страны 18 вертолетов NH-90 "Си Лайон" стоимостью 1,4 млрд. евро (1,55 млрд. долл.) в марте 2015 года. Летные испытания первого NH-90 "Си Лайон" начались на предприятии в Донауверте 8 декабря 2016 года.

Все машины должны быть поставлены ВМС Германии в период с 2019 по 2022 гг. Они будут размещаться на военно-морской базе "Нордхольц".

Вертолет NH-90 "Си Лайон" является версией корабельного вертолета NH-90 NFH (NATO Frigate Helicopter), оснащенной специально разработанными для ВМС Германии средствами связи и навигации (включая спутниковую связь), оборудованную креплениями для ведения стрельбы из 12,7-мм пулемета M3M в дверях с каждой стороны салона, а также автоматической системой идентификации AIS (Automatic Identification System) для обнаружения, идентификации и сопровождения надводных кораблей.

NH-90 "Си Лайон" предназначен для противолодочной и противокорабельной борьбы, ведения разведки на море, проведения поисково-спасательных операций, выполнения транспортных операций и материального обеспечения фрегатов F124 класса "Саксен", F125 класса "Баден-Вюртемберг", кораблей обеспечения класса "Берлин" ("Тип-702").