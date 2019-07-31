Войти
31.07.2019
Российская газета

Индия отказалась от беспилотников США из-за Ирана

85
0
0
Источник изображения: U.S. Air Force/ Wikimedia.org

Минобороны Индии отказалось от покупки американских беспилотных разведчиков RQ-4 Global Hawk из-за их высокой цены и уязвимости. 20 июня американский разведчик был сбит ПВО Ирана над Ормузским проливом. Стратегический разведчик стоимостью 140 миллионов долларов уничтожила ракета зенитного комплекса российского производства С-300.

Ранее армия, ВВС и ВМС Индии планировали за шесть миллиардов долларов купить у США 30 беспилотников - по 10 аппаратов для каждого вида войск. Военные еще не обращались за одобрением сделки к правительству страны, а после инцидента на Ближнем Востоке и вовсе отказались от нее, пишет Hindustan Times.

Другой причиной стала дороговизна американской техники. Стоимость RQ-4 без дополнительного оборудование для Индии составляет 100 миллионов долларов. Global Hawk в ударном варианте с ракетами Hellfire и бомбами с лазерным наведением стоит вдвое больше.

- Это дороже многоцелевого истребителя Rafale c комплектом ракет. В таком случае ВВС Индии отдадут предпочтение покупке многоцелевых истребителей с ракетами "воздух-воздух" большой дальности, - приводит издание слова представителя высокопоставленного чиновника Минобороны.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Россия
США
Продукция
AGM-114
Global Hawk
Rafale
С-300
Проекты
БПЛА
Похожие новости
08.07.2019
Сможет ли Пентагон "умиротворить" Иран
21.11.2017
Абсолютное возмездие
22.03.2017
Американский "рой дронов" уничтожит невидимая российская "мухобойка"
28.08.2015
«Экспорт российских вооружений ожидает стагнация»
25.02.2010
Предел допустимой оборонки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 01:12
  • 10
"Армате" добавили целей
  • 31.07 01:02
  • 15
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 31.07 00:33
  • 1
Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира
  • 30.07 23:31
  • 52
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 23:03
  • 2
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 30.07 22:51
  • 3
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
  • 30.07 22:46
  • 6
Тяжеловозы белорусской породы
  • 30.07 22:45
  • 783
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 30.07 21:55
  • 25
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 30.07 21:31
  • 1
Нужное улучшение: фото непривычного Т-72Б3 появилось в Сети
  • 30.07 21:21
  • 3
Танки Т-80БВ в войсках ВВО пришли на смену Т-72Б
  • 30.07 20:54
  • 20
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 30.07 20:26
  • 27
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 30.07 19:45
  • 37
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 30.07 18:28
  • 1
Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу