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31.07.2019
Военное обозрение

Новую экспериментальную 155-мм гаубицу "Brutus" показали на учениях в США

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На проходящих в США учениях Национальной гвардии "Northern Strike 2019" замечена новая 155-мм самоходная гаубица "Brutus" на колесном шасси. Об этом сообщает Defence blog.

Источник изображения: https://defence-blog.com/

Как пишет издание, новая экспериментальная самоходная гаубица калибра 155-мм "Вrutus", установленная на шасси автомобиля FMTV 6Х6, была задействована американской армией во время обеспечения учений Национальной гвардии Northern Strike 2019 в штате Мичиган США. Сообщается, что самоходная установка Brutus представляет собой пушку от гаубицы M777, установленную на автомобиль, оборудованный гидропневматической системой, обеспечивающей режим стрельбы с места. Гаубица способна использовать широкий спектр боеприпасов, более подробные сведения не сообщаются, но можно предполагать, что они более-менее соответствуют ТТХ буксируемой гаубицы М777.

Источник изображения: https://defence-blog.com/

Издание пишет, что в настоящее время проходят испытания новой гаубицы, по итогам которых будет принято решение о принятии ее на вооружение. Отмечается, что армия США "заинтересована в новых, более мобильных, легких артиллерийских орудиях". Предполагается, что в дальнейшем она заменит буксируемые гаубицы M119 и M777, находящиеся на вооружении армии и морской пехоты США.

"Northern Strike” – это ежегодные объединённые учения сухопутных и воздушных сил, организуемые Национальной гвардией штата Мичиган, в которых, кроме США участвуют представители Великобритании, Латвии, Болгарии, Эстонии. Иордании, Нидерландов и Польши. Помощь в обеспечении учений оказывает армия и ВВС США.

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