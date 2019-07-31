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31.07.2019
WarSpot

DroneGun: по дронам из пистолета

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Источник изображения: warspot.ru

Средства для борьбы с вездесущими беспилотниками миниатюризируются. Вчера, 29 июля, портал janes.com сообщил о том, что вслед за моделями радиоэлектронных ружей американская компания DroneShield представила противодроновый пистолет.

Модель DroneGun MKIII представляет собой уже ставшую классической систему персонального радиоэлектронного оружия, только в форм-факторе пистолета. Вес радиоэлектронного пистолета составляет менее 2 кг и, по словам разработчиков, позволяет использовать его как вспомогательное средство при базовом наборе вооружения солдата.

Противодроновый пистолет DroneGun MKIII.

Источник изображения: janes.com

DroneGun MKIII способен "сбивать" дроны на расстоянии до 500 м. По словам разработчиков, этого будет вполне достаточно для спецназа или охраны, поскольку небольшие беспилотники трудно увидеть в небе невооружённым глазом уже с расстояния 200-300 м.

Противодроновый пистолет способен глушить сигналы частот 433 МГц, 915 МГц, 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. При этом беспилотник либо осуществляет аварийную посадку или возвращается к оператору (в зависимости от настроек дрона), но блокирование видеосигнала происходит сразу после "выстрела" из DroneGun MKIII.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
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