Можно и без России: с кем Киев будет обсуждать принадлежность Крыма

Киев намерен привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Украина хочет создать площадку для обсуждения вопроса принадлежности Крыма и привлечь к этим переговорам США, Турцию, Францию и ФРГ, заявил постпред украинского лидера. При этом он считает, что на начальном этапе вести обсуждение можно и без России. Москва уже отмечала, что такого вопроса быть не может, потому что Крым - это российский регион.

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма, сообщил изданию "Сегодня" постпред президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Корниевич.

Он уверен, что Крым "нужно держать на повестке мирового сообщества". Корниевич отметил, что хорошо иметь резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ и других международных организаций, но, "если мы можем пойти дальше и на международном уровне создать эту площадку, мы готовы активно участвовать в этом".

Постпред обратил внимание, что до сих пор отдельной площадки или платформы для обсуждения принадлежности Крыма не было. Он связал это с позицией России, которая отказывается вести переговоры по полуострову.

"Когда мы говорим о Донбассе, то понимаем, что "минский формат" не идеален, "нормандский формат" не идеален, но они существуют. Есть площадки, где можно обсуждать определенные проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было", - подчеркнул политик.

Отвечая на вопрос журналиста о формате, в котором может проходить разговор о возвращении Крыма, Корниевич сказал, что единого рецепта не существует и вопрос можно и нужно обсуждать.

"Будет ли это "Будапешт +"? Возможно. Да, потому что эти государства гарантировали нашу безопасность. Будет ли это "Нормандия +"? Возможно, потому что эти государства уже включились в решение ситуации по Донбассу. Плюс Турция, более активное участие США. Это можно обсуждать. Однако сначала Украине нужно выйти с такой инициативой", - отметил постпред Зеленского.

По его словам, к переговорам по этому вопросу могут подключиться также ФРГ и Франция, поскольку они участвуют в решении вопроса с Донбассом. Корниевич считает, что в первое время существования площадка сможет обойтись и без участия России.

В качестве способа возвращения полуострова он обозначил санкционное давления на компании, помогающие строить Крымский мост.

Возвращение Крыма в состав Украины - одно из ключевых положений политики Зеленского наряду с прекращением вооруженного конфликта на востоке страны.

Об этом он говорил еще в мае в своей инаугурационной речи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что такого вопроса о присоединении полуострова к Украине "не существует и существовать не может", поскольку Крым является одним из российских регионов.

Споры о его принадлежности ведутся еще с марта 2014 года, когда полуостров вошел в состав России по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией тогда высказались более 96% избирателей республики. Москва неоднократно заявляла, что жители региона приняли решение демократическим путем в полном соответствии с международным правом. Президент России Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма "закрытым окончательно".

Тем не менее, ни прежнее, ни нынешнее украинское руководство не намерены признавать потерю территории. Владимир Зеленский 18 июня сказал изданию Bild, что начнет встречу с российским коллегой с фразы: "Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина". Хотя по вопросу Донбасса у России нет никаких возражений: Москва признает этот регион украинским.

Что же касается Крыма, Зеленский рассказал, что надеется на его возвращение в состав Украины, поскольку любит его и много раз там бывал. Крым для него навсегда останется частью возглавляемой им страны, заключил президент.

Позже Зеленский предложил своему российскому коллеге встретиться в Минске. Об этом 8 июля он заявил в ходе видеообращения, опубликованного на странице в фейсбуке.

"Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо, давайте.

Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе",

- сказал он, отметив, что, по его мнению, белорусский президент Александр Лукашенко "с удовольствием примет" их в столице республики.

Несколько дней спустя у Путина и Зеленского все же была возможность обсудить наболевший вопрос. По инициативе Киева 11 июля состоялся первый телефонный разговор украинского и российского лидеров. Известно, что они обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение контактов в "нормандском формате". При этом об обсуждении вопроса Крыма ни одна из сторон не сообщила, как и о том, произнес ли Зеленский в начале диалога ту фразу.

Что касается США, участия которых в переговорах по Крыму ожидает Киев, то оттуда звучат довольно неоднозначные заявления. Как рассказал 6 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров, занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года действительно отражают желания жителей полуострова. Вместе с тем он все же требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.

"С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон [Керри] на меня не обидится", - сказал Лавров РБК.

Сам президент США Дональд Трамп поднимал вопрос Крыма еще во время своей президентской кампании. Тогда он говорил, что "рассмотрит" этот вопрос, когда станет президентом.

Летом 2018 года Трамп обвинил в сложившейся вокруг Крыма ситуации своего предшественника Барака Обаму.

"Президент Обама потерял Крым, потому что президент [России Владимир] Путин не уважал его", - сказал Трамп телеканалу Fox News.

Лидия Мисник