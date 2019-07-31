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31.07.2019
ТАСС

Чайка признал, что импортозамещение в ОПК по-прежнему остается проблемой

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Юрий Чайка
Юрий Чайка.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

До сих пор выявляются факты несоблюдения запрета на приобретение за счет бюджета иностранного оборудования при наличии российских аналогов, указал генпрокурор

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Бюджетные средства тратятся на иностранное оборудование в оборонной сфере, аналоги которого есть в России, несмотря на запрет. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

"Проблемой остается импортозамещение в оборонной сфере, - сказал Чайка. - По-прежнему выявляются факты несоблюдения запрета на приобретение за счет бюджетных средств иностранного оборудования, аналоги которого производятся в России".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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