Войти
31.07.2019
Военное обозрение

Китайских пользователей насторожила "пауза" на борту авианосца "Шаньдун"

77
0
0

В китайской прессе сообщается о том, что после осуществлённых испытаний палубного истребителя в качестве авиакрыла авианосца Type 001A на боевом корабле "никаких изменений не происходит". В материалах говорится о том, что первый построенный в Китае авианосец "Шаньдун" уже несколько недель находится у причала судостроительного завода в городе Далянь, при этом никаких внешних работ на авианосце не проводят.

Источник изображения: sina.com.cn

Это дало повод предположить, что на данном этапе китайские судостроители занимаются дооснащением внутренних отсеков авианесущего корабля. Однако в китайских СМИ утверждают, что на авианосце нет никакой активности строительных групп и групп обслуживания, никакое оборудование на борт авианосца не поставляется. В связи с чем взята эта пауза, не сообщается, однако она насторожила китайских пользователей.

Официальные китайские источники по теме строительства первого авианесущего корабля комментариев не дают.

Напомним, что в июне китайские репортёры опубликовали материалы, в которых сообщалось об испытаниях взлёта и посадки палубного истребителя ВМС НОАК J-15D. Тот самый истребитель, который более месяца назад проходил испытания на авианосце, в течение нескольких недель находится на палубе Type 001A со сложенными крыльями. На борту авианосца можно видеть и два вертолёта различных модификаций.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Тип 001А
Проекты
Авианосец
Похожие новости
10.06.2019
Пекин мечтает о господстве на море
01.03.2019
Первый авианосец сборки КНР Type001A отправлен в море для испытаний
13.08.2018
ВМС НОАК приняли на вооружение первый полк УТС JL-10H
21.05.2018
Признаны успешными. Китай закончил ходовые испытания авианосца
18.04.2018
Атомный интернационал
02.05.2017
Китайский авианосец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 01:12
  • 10
"Армате" добавили целей
  • 31.07 01:02
  • 15
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 31.07 00:33
  • 1
Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира
  • 30.07 23:31
  • 52
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 23:03
  • 2
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 30.07 22:51
  • 3
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
  • 30.07 22:46
  • 6
Тяжеловозы белорусской породы
  • 30.07 22:45
  • 783
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 30.07 21:55
  • 25
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 30.07 21:31
  • 1
Нужное улучшение: фото непривычного Т-72Б3 появилось в Сети
  • 30.07 21:21
  • 3
Танки Т-80БВ в войсках ВВО пришли на смену Т-72Б
  • 30.07 20:54
  • 20
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 30.07 20:26
  • 27
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 30.07 19:45
  • 37
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 30.07 18:28
  • 1
Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу