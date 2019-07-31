Китайских пользователей насторожила "пауза" на борту авианосца "Шаньдун"

В китайской прессе сообщается о том, что после осуществлённых испытаний палубного истребителя в качестве авиакрыла авианосца Type 001A на боевом корабле "никаких изменений не происходит". В материалах говорится о том, что первый построенный в Китае авианосец "Шаньдун" уже несколько недель находится у причала судостроительного завода в городе Далянь, при этом никаких внешних работ на авианосце не проводят.

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Это дало повод предположить, что на данном этапе китайские судостроители занимаются дооснащением внутренних отсеков авианесущего корабля. Однако в китайских СМИ утверждают, что на авианосце нет никакой активности строительных групп и групп обслуживания, никакое оборудование на борт авианосца не поставляется. В связи с чем взята эта пауза, не сообщается, однако она насторожила китайских пользователей.

Официальные китайские источники по теме строительства первого авианесущего корабля комментариев не дают.

Напомним, что в июне китайские репортёры опубликовали материалы, в которых сообщалось об испытаниях взлёта и посадки палубного истребителя ВМС НОАК J-15D. Тот самый истребитель, который более месяца назад проходил испытания на авианосце, в течение нескольких недель находится на палубе Type 001A со сложенными крыльями. На борту авианосца можно видеть и два вертолёта различных модификаций.