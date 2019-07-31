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31.07.2019
Известия.ru

В МИД Китая высказались против создания многосторонней структуры взамен ДРСМД

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Jayne Russell

Пекин не согласен с предложением главы МИД Японии о создании новой структуры взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила во вторник, 30 июля, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

Дипломат напомнила, что ДРСМД был заключен между Россией и США.

"Если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов... Китайская сторона не согласна с этим", — цитирует официального представителя внешнеполитического ведомства КНР "РИА Новости".

В понедельник министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен ДРСМД, куда бы вошли все ядерные державы — Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Франция
Япония
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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