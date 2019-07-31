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31.07.2019
Военно-промышленный курьер

Британская компания не хочет рисковать своим танкерным флотом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Британская нефтегазовая корпорация BP продолжает воздерживаться от отправки своих танкеров через Ормузский пролив, где в последние недели произошла серия инцидентов с участием торговых судов европейских и азиатских стран.

Решение компании связано с попыткой Ирана захватить один из её танкеров , сообщил финансовый директор BP Брайан Гилвари, передаёт Reuters.

По его словам, в настоящее время британская корпорация не планирует проводить свои танкеры через Ормузский пролив (связывает Персидский залив с Аравийским морем и обеспечивает экспорт около 20% всей мировой нефти). BP отправляет нефть из ближневосточного региона с помощью зафрахтованных танкеров, пояснил Гилвари.

"Мы продолжим отправлять туда грузы, но вы не увидите, чтобы в ближайшем будущем проходили танкеры под флагом BP", - отметил финдиректор компании.

Ранее ВМС Ирана пытались заблокировать проход танкера, работающего на ВР, через Ормузский пролив, но отступили после предупреждения, полученного от находившегося поблизости британского военного корабля.

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Страны
Великобритания
Иран
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