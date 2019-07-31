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31.07.2019
Военно-промышленный курьер

Российские ВКС сорвали контратаку боевиков в Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Боевики из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещено в РФ) и протурецкой группировки "Джейш аль-Изза" (запрещено в РФ) собирались вернуть свои недавно потерянные позиции. Речь идет о стратегической высоте на холме Таль-Малах на северо-западе провинции Хама.

Джихадисты начали концентрировать силы в районе города Джибин. Однако эти действия были обнаружены российскими самолетами-разведчиками. Координаты скопления боевиков были переданы истребительной авиации ВКС РФ, а также сирийским ВВС. В результате своевременных мощных авиаударов исламисты были рассеяны.

Таким образом, контратака джихадистов на Таль-Малах была сорвана. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Вершина холма Таль-Малах была захвачена Сирийской арабской армией в ходе наступления 28 июля 2019 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM под контроль сирийских военных перешел и населенный пункт Таль-Малах и близлежащий город Джибин. Также высказывалось мнение, что джихадисты в ближайшее время попробуют организовать контратаку и вернуть утерянные позиции.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
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