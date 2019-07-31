Легендарный боевой самолет-амфибия получает новую жизнь

ВМФ России начинает модернизацию самолетов-амфибий Бе-12 "Чайка".

Обновленные летающие лодки станут охотниками за атомными субмаринами: они смогут не только обнаруживать, но и длительное время следить за новейшими подлодками с ядерными энергетическими установками. На первых модернизированных "Чайках" было полностью заменено бортовое оборудование, появился новый гидроакустический комплекс, датчики обнаружения и детектор магнитных аномалий, а также улучшенные глубинные бомбы и торпеды.

Летающая лодка считается старейшим самолетом, находящимся на вооружении российского флота. Свой первый полет Бе-12 совершил еще в 1960-м году, а его производство завершилось в 1973 году. Машина изначально разрабатывалась как противолодочный самолет-амфибия, который должен вести поиск и борьбу с подлодками противника.

Новое оборудование сможет подарить "Чайке" вторую жизнь, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов, отвечая на вопросы портала Известия.