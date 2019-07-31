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31.07.2019
Военно-промышленный курьер

Легендарный боевой самолет-амфибия получает новую жизнь

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВМФ России начинает модернизацию самолетов-амфибий Бе-12 "Чайка".

Обновленные летающие лодки станут охотниками за атомными субмаринами: они смогут не только обнаруживать, но и длительное время следить за новейшими подлодками с ядерными энергетическими установками. На первых модернизированных "Чайках" было полностью заменено бортовое оборудование, появился новый гидроакустический комплекс, датчики обнаружения и детектор магнитных аномалий, а также улучшенные глубинные бомбы и торпеды.

Летающая лодка считается старейшим самолетом, находящимся на вооружении российского флота. Свой первый полет Бе-12 совершил еще в 1960-м году, а его производство завершилось в 1973 году. Машина изначально разрабатывалась как противолодочный самолет-амфибия, который должен вести поиск и борьбу с подлодками противника. 

Новое оборудование сможет подарить "Чайке" вторую жизнь, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов, отвечая на вопросы портала Известия.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бе-12
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ
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