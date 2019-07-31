Американский флот испытывает новые беспилотники
На вооружении ВМС США могут появиться беспилотники-тейлситтеры. Вчера, 29 июля, портал navaltoday.com сообщил о том, что высокоскоростное десантное судно типа Spearhead отправилось на двухдневные испытания новой беспилотной техники.
Среди испытуемых моделей значатся V-BAT, Scan Eagle и Knifefish. Если Knifefish представляет собой дистанционно управляемый подводный тральщик мин, то два других являются воздушными беспилотниками.
Беспилотник V-BAT.
Источник изображения: navaltoday.com
Scan Eagle уже долгое время использует американская армия. Теперь этот дрон-разведчик испытывает флот. V-BAT является конкурентом Scan Eagle, поскольку оба дрона предназначены для единой цели — воздушной разведки и мониторинга.
Беспилотник Knifefish.
Источник изображения: navaltoday.com
V-BAT является новой моделью и использует нестандартную систему взлёта и посадки: в отличие от аналогов, требующих катапульты для старта и сети для "приземления", V-BAT делает это самостоятельно. Так, дрон вертикально поднимается в воздух, переходя затем в самолётный режим, и приземляется в обратном порядке на свой хвост.
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