Американский флот испытывает новые беспилотники

На вооружении ВМС США могут появиться беспилотники-тейлситтеры. Вчера, 29 июля, портал navaltoday.com сообщил о том, что высокоскоростное десантное судно типа Spearhead отправилось на двухдневные испытания новой беспилотной техники.

Среди испытуемых моделей значатся V-BAT, Scan Eagle и Knifefish. Если Knifefish представляет собой дистанционно управляемый подводный тральщик мин, то два других являются воздушными беспилотниками.

Беспилотник V-BAT. Источник изображения: navaltoday.com

Scan Eagle уже долгое время использует американская армия. Теперь этот дрон-разведчик испытывает флот. V-BAT является конкурентом Scan Eagle, поскольку оба дрона предназначены для единой цели — воздушной разведки и мониторинга.

Беспилотник Knifefish. Источник изображения: navaltoday.com

V-BAT является новой моделью и использует нестандартную систему взлёта и посадки: в отличие от аналогов, требующих катапульты для старта и сети для "приземления", V-BAT делает это самостоятельно. Так, дрон вертикально поднимается в воздух, переходя затем в самолётный режим, и приземляется в обратном порядке на свой хвост.