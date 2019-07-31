Главную базу Северного флота прикрыл дивизион ЗРПК "Панцирь-С"

На Северном флоте заступил на боевое дежурство первый дивизион ЗРПК "Панцирь-С". Комплексы прикроют от нападений с воздуха главную базу СФ - Североморск. Об этом сообщает пресс-служба флота.

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Первый дивизион ЗРПК "Панцирь-С", поступивший на вооружение Кольского соединения ПВО Северного флота, заступил на опытное боевое дежурство по прикрытию главной военно-морской базы флота. Как сообщили в пресс-службе, "Панцирь-С" наиболее подходящий зенитный комплекс, способный обеспечить противовоздушную оборону над военными объектами и гарантированно поражать воздушные цели, включая малоразмерные, в условиях сложного рельефа Кольского полуострова.

Первый в Кольском соединении ПВО Северного флота дивизион, оснащенный ЗРПК "Панцирь-С", заступил на опытное боевое дежурство по защите воздушного пространства главной базы флота. (...) наиболее действенная система, которая способна обеспечить противовоздушную оборону военных объектов и гарантированно поражать воздушные цели, в том числе малоразмерные

- говорится в сообщении.

Необходимо отметить, что ЗРПК "Панцирь-с" поступили на Северный флот еще в конце 2018 года. Зенитчики дивизиона несколько месяцев проходили переобучение на новые комплексы, после чего провели контрольные боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Архангельской области.