Войти
31.07.2019
Военное обозрение

Главную базу Северного флота прикрыл дивизион ЗРПК "Панцирь-С"

87
0
+1

На Северном флоте заступил на боевое дежурство первый дивизион ЗРПК "Панцирь-С". Комплексы прикроют от нападений с воздуха главную базу СФ - Североморск. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Источник изображения: Минобороны РФ

Первый дивизион ЗРПК "Панцирь-С", поступивший на вооружение Кольского соединения ПВО Северного флота, заступил на опытное боевое дежурство по прикрытию главной военно-морской базы флота. Как сообщили в пресс-службе, "Панцирь-С" наиболее подходящий зенитный комплекс, способный обеспечить противовоздушную оборону над военными объектами и гарантированно поражать воздушные цели, включая малоразмерные, в условиях сложного рельефа Кольского полуострова.

Первый в Кольском соединении ПВО Северного флота дивизион, оснащенный ЗРПК "Панцирь-С", заступил на опытное боевое дежурство по защите воздушного пространства главной базы флота. (...) наиболее действенная система, которая способна обеспечить противовоздушную оборону военных объектов и гарантированно поражать воздушные цели, в том числе малоразмерные

- говорится в сообщении.

Необходимо отметить, что ЗРПК "Панцирь-с" поступили на Северный флот еще в конце 2018 года. Зенитчики дивизиона несколько месяцев проходили переобучение на новые комплексы, после чего провели контрольные боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Архангельской области.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
пр. 1155
СФ
Похожие новости
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
05.11.2013
Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
20.11.2012
Советский задел. Крепче не бывает
25.01.2012
«Адмирал Кузнецов» как зеркало наших проблем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 01:12
  • 10
"Армате" добавили целей
  • 31.07 01:02
  • 15
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 31.07 00:33
  • 1
Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира
  • 30.07 23:31
  • 52
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 23:03
  • 2
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 30.07 22:51
  • 3
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
  • 30.07 22:46
  • 6
Тяжеловозы белорусской породы
  • 30.07 22:45
  • 783
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 30.07 21:55
  • 25
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 30.07 21:31
  • 1
Нужное улучшение: фото непривычного Т-72Б3 появилось в Сети
  • 30.07 21:21
  • 3
Танки Т-80БВ в войсках ВВО пришли на смену Т-72Б
  • 30.07 20:54
  • 20
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 30.07 20:26
  • 27
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 30.07 19:45
  • 37
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 30.07 18:28
  • 1
Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу