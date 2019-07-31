Войти
31.07.2019
Российская газета

На видео показали термобарический гранатомет российского спецназа

82
0
0

В интернете появилось видео, посвященное многозарядному 43-мм гранатомету с ручной перезарядкой ГМ-94, который успешно применяется российским спецназом.

Ролик, демонстрирующий использование этого оружия опубликован на youtube-канале Lazarev Tactical.

В видео отмечается, что гранатомет, представляющий собой аналог помпового ружья, эффективно используется для "выкуривания" боевиков из зданий. Для этого, в частности, применяются специальные термобарические гранаты, которые создают объемный взрыв и по принципу действия делают ГМ-94 похожим на ручной огнемет. Любопытно, что боеприпасы можно использовать на относительно короткой дистанции. Гранатометчик, например, может стрелять в здании с 10 метров без вреда для себя.

Впрочем, для ГМ-94 предназначены и другие боеприпасы, например, осколочные, осколочно-фугасные, шрапнельные, свето-шумовые, дымовые, зажигательные и осветительные гранаты. Стрельба ведется по навесной траектории на максимальную дистанцию до 500 метров. Отмечается простота использования оружия и сильная отдача во время ведения огня, но при правильной стойке стрельба из ГМ-94 достаточно комфортна и весьма эффективна.

Магазин гранатомета рассчитан на три гранаты, но перед боевой операцией можно дослать в ствол четвертую. При этом конструктивно магазин располагается сверху и остается неподвижным, а при перезарядке двигается ствол.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ГМ-94
Проекты
ИТ
Похожие новости
19.10.2016
Тульские новинки на параде и на передовой
18.11.2015
Российская продукция для правоохранительных органов экспортируется более чем в 40 стран мира
21.10.2015
Новейшие образцы оружия для спецназа покажут в рамках выставки "Интерполитех-2015" в Москве 20 российских компаний - "Рособоронэкспорт"
20.08.2014
Высокоточные роботы и турбины
27.01.2014
Оружие, призванное побеждать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 01:12
  • 10
"Армате" добавили целей
  • 31.07 01:02
  • 15
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 31.07 00:33
  • 1
Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира
  • 30.07 23:31
  • 52
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 23:03
  • 2
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 30.07 22:51
  • 3
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
  • 30.07 22:46
  • 6
Тяжеловозы белорусской породы
  • 30.07 22:45
  • 783
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 30.07 21:55
  • 25
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 30.07 21:31
  • 1
Нужное улучшение: фото непривычного Т-72Б3 появилось в Сети
  • 30.07 21:21
  • 3
Танки Т-80БВ в войсках ВВО пришли на смену Т-72Б
  • 30.07 20:54
  • 20
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 30.07 20:26
  • 27
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 30.07 19:45
  • 37
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 30.07 18:28
  • 1
Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу