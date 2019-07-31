Дороже истребителя пятого поколения. Чем так хорош F-16 Block 70/72?

В этом году исполнилось 45 лет со дня первого полёта истребителя F-16 Fighting Falcon ("Атакующий сокол"), который является самым массовым самолётом четвёртого поколения, прошедшим 13 модификаций. Это один из самых востребованных самолётов - он состоит на вооружении 25 стран мира. Конечно, это не абсолютный рекорд. Наш МиГ-21 по массовости выпуска обошёл американца почти в три раза, да и состоял на вооружении более 40 стран мира.

Кстати, именно эти события, возможно, стали причиной того, что индийские ВВС не стали закупать новинку американского авиапрома - F-16 Block 70/72, который на выставке "Aero India -2019" демонстрировался под названием F-21. Видимо, маркетологи посчитали, что такое переименование сгладит все ассоциации с пакистанскими F-16, а также обнулит информацию о катастрофах этого самолёта.

Действительно, с момента начала эксплуатации было зафиксировано 671 крушение F-16 Fighting Falcon, в которых погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зонах крушения этого самолёта. Как ни странно это звучит - больше всего "отличились" американские ВВС, потерявшие 286 самолётов. Боевые потери F-16 за всё время участия в локальных войнах составили около 160 истребителей.

Несмотря на такую статистику, американцы продолжают предлагать миру этот самолёт уже в последней модификации и параллельно проводят работы по модернизации предыдущих версий истребителей, стоящих на вооружении сил НАТО, до версии Block 70/72. Так, Министерство обороны США заключило контракт на сумму 996,8 млн долларов с Lockheed Martin на модернизацию 84 самолётов F-16 ВВС Греции с версии Block 50/52 до версии Block 70/72.

Правда, не всё идёт гладко. Последний случай произошёл в Болгарии, где президент страны Румен Радев приостановил выполнение контракта стоимостью 1,256 млрд долларов на закупку восьми F-16 Block 70/72 по причине того, что в тексте договора нечетко были прописаны гарантии и постгарантийное обслуживание. С другой стороны, надо знать тот факт, что США всячески шли навстречу Болгарии, снизив первоначальную цену контракта на 417 млн долларов.

Казалось бы, большая скидка и выгодная сделка, но, видимо, болгары засомневались в том, что 157 млн долларов за один F-16 Block 70/72 с комплексом вооружения - это "лучшее приобретение", чем более дешёвый F-35, которые получают некоторые страны НАТО. А ведь это не самая большая цена за этот самолёт - в 2018 году Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency) информировало Конгресс США о возможном контракте со Словакией, которой продадут 14 истребителей F-16V Block 70/72 Viper за 2,91 млрд долларов, или 207 млн долларов за комплект поставки.

Чем же так хорош F-16 Block 70/72, что он дороже самолёта пятого поколения? Давайте разберёмся.

Последняя модернизация Block 70/72 была осуществлена на основе опытного образца F-16V (где V - это Viper, Гадюка), который совершил свой первый полёт в 2015 году. В основном модернизация коснулась электронной начинки истребителя - он получил новую бортовую РЛС с активной фазированной решёткой - APG-83 (SABR), которая может обнаруживать и идентифицировать цели в воздухе и на земле на дальних расстояниях, а также бортовой комплекс РЭБ с системами постановки помех, нашлемную систему целеуказания, аппаратуру передачи данных по стандарту Link 16 и многое другое.

Естественно, такая модернизация нисколько не сказалась на лётно-технических характеристиках самолёта, лишь немного повысив его боевые качества в использовании стандартного для F-16 комплекса вооружения, состоящего из управляемых ракет класса "воздух-воздух" (УРВВ) средней дальности Raytheon AIM-120C7 AMRAAM, УРВВ малой дальности AIM-9X Sidewinder, управляемых авиационных бомб GBU-12 Paveway II, GBU-49 Enhanced Paveway II, GDU-39 SDB, GBU-54 Laser JDAM и GBU-38 JDAM. Помимо этого, в комплектацию поставки могут входить подвесные контейнеры целеуказания AN/AAQ-33 Sniper, обеспечивающие более точное наведение авиационного вооружения в дневное и ночное время суток. Подвесной контейнер и "наплывы" на фюзеляже изменяют ЭПР самолёта, но американцы надеются, что аппаратура РЭБ и станция помех, размещённые в этих "наплывах", с лихвой компенсируют этот недостаток.

"Электронная начинка" Block 70/72 Viper многими зарубежными специалистами оценивается как "почти идентичная" бортовой электронике самолётов F-22 и F-35. Наличие командной линии передачи данных по стандарту Link 16 говорит о том, что самолёты F-16V смогут обмениваться тактической информацией в реальном масштабе времени не только с самолётами пятого поколения, но и c комплексами ДРЛО AWACS и ЗРК Patriot. Благодаря бортовым комплексам РЭБ они смогут повысить свою боевую живучесть в условиях сильного противодействия со стороны комплексов ПВО.

В настоящее время на вооружении 25 стран мира и США стоит 4400 истребителей F-16 в различных модификациях. Программа перевооружения до версии Block 70/72 и продаж новых F-16V даст не только большую выручку американскому авиапрому, но и позволит к 2030 году иметь в составе ВВС НАТО самолёты поколения 4++, которые по своим "электронным начинкам" окажутся близки к самолётам пятого поколения F-22 и F-35.

Безусловно, такая модернизация, по мнению американских аналитиков, должна стать "неприятным сюрпризом" для тех стран, которые не укладываются в стандарты правильной демократии и имеют дерзость вести свою суверенную политику. Однако я не случайно сделал акцент на том, что такая модернизация никоим образом не сказывается на лётно-технических характеристиках F-16, которые остаются неизменными с 90-х годов прошлого века.

Дело в том, что российские комплексы ПВО и РЭБ, а также авиационные комплексы поколения 4++ тоже не стояли на месте, готовясь к боевым действиям в условиях сильного противодействия средств воздушного нападения при активной поддержке комплексов ПВО и РЭБ вероятного противника. В библиотеке целей отечественных ЗРК и ЗРС самолёт F-16 во всех модификациях числится как "стандартная цель", а новейшие российские УРВВ уже "заточены" на охоту за такой целью в сложных условиях радиоэлектронного противодействия. Мало того, индийский МиГ-21 "Бизон" (самолёт третьего поколения) в феврале этого года показал, что и для него это тоже "стандартная цель", когда успешно сбил F-16 пакистанских ВВС.

Поэтому перспективы для F-16V Block 70/72 Viper в финансовом плане радужны, а в условиях современного воздушного боя вполне предсказуемы.

Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")