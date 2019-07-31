Россия и Иран запланировали военные учения в Ормузском проливе

ВМС Ирана и ВМФ России в ближайшем будущем могут провести военно-морские учения в районе Ормузского пролива. Об этом заявил главнокомандующий иранскими Военно-морскими силами контр-адмирал Хосейн Ханзади, сообщает агентство IRNA.

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Главком ВМС Ирана, прибывший в Россию 27 июля с трехдневным визитом для проведения переговоров с российскими коллегами, заявил, что стороны обсудили проведение совместных военно-морских учений в районе Ормузского пролива и в акватории Каспийского моря. Кроме того, Минобороны Ирана и России подписали меморандум о взаимопонимании и расширении сотрудничества.

Мы договорились о проведении совместных военно-морских учений с участием ВМС двух стран в Индийском океане и надеемся, что учения состоятся до конца текущего года

- сообщил контр-адмирал и добавил, что учения пройдут в северной части Индийского океана и в акватории Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы.

Ханзади пояснил, что предварительная договоренность о проведении учений достигнута, осталось определить конкретные сроки. По его словам, маневры иранского и российского флотов пройдут "в ближайшее время".

Напомним, что переговоры главкома ВМС Ирана и представителей ВМФ РФ прошли на фоне непростой ситуации, сложившейся в Персидском заливе. Несколько западных стран, в основном США и Великобритания, обвиняют Иран в нападении на мирные суда, следующие в районе Персидского и Оманского заливов.

В настоящее время Британия ввела в данный район два боевых корабля, США заявляют о создании новой коалиции "для защиты мирного судоходства в данном районе".