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31.07.2019
ТАСС

Ракета "Союз" со спутником "Меридиан" стартовала с космодрома Плесецк

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Как сообщили в Минобороны РФ, предстартовые операции и сам запуск прошли штатно

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" стартовала во вторник с космодрома Плесецк. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"В 08:56 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Меридиан", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что предстартовые операции и сам запуск ракеты "Союз" прошли штатно. Контроль старта и полета ракеты вел автоматизированный наземный комплекс управления космическими аппаратами.

В ведомстве сообщили, что ракета-носитель взята на сопровождение Главным испытательным космическим центром им. Г. С. Титова. 

Это третий пуск ракеты-носителя "Союз-2" с Плесецка в 2019 году. Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на северном космодроме 8 ноября 2004 года. За пятнадцать лет оттуда проведено 39 пусков ракет-носителей серии "Союз-2" в вариантах 1а, 1б и 1в.

"Союз-2" пришел на смену ракет "Союз-У", которые эксплуатировались на Плесецке с 1973 по 2012 год. За этот время было проведено 435 пусков "Союза-У", было выведено 430 космических аппаратов различного назначения.

В новость были внесены изменения (09:08 мск) - добавлены подробности.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
Союз РН
Союз-2 РН
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