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31.07.2019
ЦАМТО

В Госдуме прокомментировали воссоздание в ВС РФ ранее расформированных понтонно-мостовых полков

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Военнослужащие возводят понтонную переправу. Архивное фото
Военнослужащие возводят понтонную переправу. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 30 июля. Воссоздание в ВС РФ ранее расформированных понтонно-мостовых полков и отдельных ремонтно-восстановительных батальонов – абсолютно правильное решение, особенно актуальное в свете природных катаклизмов, происходящих сейчас в стране.

Об этом в интервью "РИА Новости" завил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Как отмечает "РИА Новости", ремонтно-восстановительные батальоны дивизий и "армейских комплектов" (типовой комплект соединений и частей родов войск, включаемых в состав общевойсковых (танковых) армий) были расформированы решением бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова в 2008 году и позднее, а их функционал передавали на "аутсорсинг". А большинство понтонно-мостовых соединений было расформировано еще раньше, с 1989 года, по решению генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.

"Я считаю, что это абсолютно правильное решение. На сегодняшний день военные привлекаются к ликвидации многих стихийных бедствий, а у нас, вы видите, то наводнения, то паводки, то пожары, то еще что-то, – эти подразделения, безусловно, будут применяться, их появление несет в себе актуальность", – заявил "РИА Новости" Ю.Швыткин.

На вопрос о финансовых затратах при создании новых подразделений депутат пояснил, что "использование средств, которые на это потребуются, будет оправдано".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
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