Индонезия ремонтирует российские Су-30 в РБ и перевозит украинским бортом

В украинской блогосфере опубликованы фотографии, демонстрирующие активное сотрудничество между Минском и Киевом в плане выполнения контрактов с зарубежными партнёрами. Одним из таких партнёров Белоруссии является Индонезия, которая заказала ремонт двух истребителей Су-30МК.

Источник изображения: https://dambiev.livejournal.com

Белорусская сторона перед официальной Джакартой свои обязательства выполнила. Два отремонтированных на 558 АРЗ истребителя ВВС Индонезии доставлены к месту постоянного базирования – база ВВС "Султан Хасанудин" . При этом обращает на себя внимание избранная логистика доставки.

Для транспортировки боевых самолётов из Белоруссии (из Барановичей) в Индонезию был арендован транспортник украинской компании "Авиалинии Антонова". Отремонтированные и модернизированные до Су-30МК2 истребители украинским Ан-124-100М и отправились на базу "Султан Хасанудин".

В этой связи у экспертов возник вопрос: почему бы России не прописывать в контракте с зарубежными партнёрами будущий ремонт произведённых в РФ самолётах именно на российских предприятиях? Ведь это не только дополнительные рабочие места, но и средства в бюджет.

Понятно, что речь идёт и о российско-белорусском партнёрстве, но на данный же момент складывается следующая ситуация (для "индонезийских" Сушек): самолёты производит Россия, ремонтирует их Белоруссия, а перевозит Украина. При этом налоговые средства за транспортировку боевых самолётов поступают в украинский бюджет, а могли бы поступать в бюджет Союзного государства РФ и РБ.