В Индию доставлена первая партия ударных вертолетов AH-64E(I) "Апач Гардиан"

ЦАМТО, 30 июля. Индийское подразделение Boeing 27 июля объявило о доставке в Индию первых четырех из 22 заказанных для ВВС страны ударных вертолетов AH-64E(I) "Апач Гардиан".

По информации индийских СМИ, вертолеты были доставлены на авиабазу "Хиндан" (Газиабад). Предполагается, что еще четыре AH-64E(I) прибудут в течение ближайшей недели.

Как планируется, после повторной сборки и испытаний на базе "Хиндон" до конца августа AH-64E(I) "Апач Гардиан" будут отправлены на военно-воздушную базу "Патханкот" (штат Пенджаб), где они будут размещены на постоянной основе. Для развертывания первой эскадрильи "Апач" на данной базе потребуется около месяца. В настоящее время в "Патханкот" размещена 125-я эскадрилья, оснащенная вертолетами Ми-35.

Вторая эскадрилья "Апач" должна быть размещена на авиабазе "Джорхат" в штате Ассам. Предполагается, что все вертолеты будут поставлены ВВС Индии к 2020 году. В состав каждой эскадрильи войдут 10 вертолетов, еще два останутся в резерве на случай потерь.

Как сообщал ЦАМТО, контракты общей стоимостью 3,1 млрд. долл. на поставку 22 вертолетов "Апач" и 15 "Чинук" были подписаны МО Индии в сентябре 2015 года. Предполагалось, что поставки начнутся в течение 36-38 месяцев с момента подписания соглашения. Контракт на покупку AH-64E "Апач" стоимостью 139,5 млрд. рупий (2,02 млрд. долл.) включает опцион на поставку 11 дополнительных машин.

Проект приобретения "Апач" является комбинацией прямых коммерческих контрактов и закупки в рамках программы "Иностранные военные продажи". Первый заключен с Boeing и предусматривает поставку самих машин, запчастей и услуг материально-технического обеспечения, а второй (с правительством США) – продажу двигателей T700-701D производства General Electric, электронно-оптических систем, РЛС, ПТУР AGM-114 "Хеллфайр", НАР "Гидра-70" и других вооружений, подготовку личного состава и сертификацию платформ.

Официальная церемония передачи представителям ВВС Индии первого из 22 заказанных вертолетов AH-64E(I) состоялась на предприятии корпорация Boeing в Меса (шт.Аризона) 10 мая 2019 года. Личный состав ВВС Индии уже прошел обучение в учебном центре СВ США в Форт-Рукер (шт.Алабама).

В настоящее время на вооружении ВВС Индии состоят ударные вертолеты Ми-35 и Ми-25 российского производства. Одна эскадрилья размещена на базе "Патханкот", а вторая – в Суратгархе (штат Раджастхан). AH-64E(I) "Апач Гардиан" дополнят возможности парка вертолетов Ми-25 и Ми-35, численность которых превышает 20 ед. Предполагается, что российские вертолеты будут постепенно сняты с вооружения в течение следующих нескольких лет.

В августе 2017 года Министерство обороны Индии одобрило закупку шести дополнительных вертолетов "Апач Гардиан" для Сухопутных войск страны. Стоимость этих вертолетов и связанного оборудования была оценена в 41,68 млрд. рупий (около 651,3 млн. долл.). Тем не менее, официальных сообщений о подписании этого контракта не имеется. Командование СВ рассчитывает сформировать три эскадрильи "Апач" (по одной в каждом механизированном ударном корпусе).

Помимо закупки "Апач Гардиан", ВС Индии намерены принять на вооружение легкий боевой вертолет (LCH) национального производства. ВВС, вероятно, приобретут 65 машин этого типа, а СВ – 114 ед.