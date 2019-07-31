В Афганистане за неделю погибли трое солдат НАТО

Минувшая неделя стала исключительной в плане терактов даже для такой страны как Афганистан. Начало было положено знаковым терактом, произошедшим 19 июля 2019 года у входа в Кабульский университет. В результате теракта погибли 6 человек, ранены – 26. Почти все пострадавшие – студенты и преподаватели университета.

Источник изображения: topwar.ru

Параллельно с этим джихадисты атаковали полицейский пост в пригороде Кандагара, в результате чего погибло 11 человек.

24 июля в афганской столице был подорван смертником на мотоцикле бронеавтомобиль сил НАТО (погиб 1 хорватский военнослужащий и ещё двое были ранены).

Незадолго до этого в провинции Баглан на дистанционно-управляемой мине был взорван полицейский автомобиль, в результате чего погибло 5 сотрудников местных правоохранительных органов.

Одновременно с этим в провинции Фарах на западе страны боевиками движения "Талибан" (*запрещено в РФ) был атакован блокпост правительственных сил, в результате чего погибло четверо военнослужащих, ещё двое ранены (точные потери боевиков неизвестны; на поле боя ими были оставлены два тела).

25 июля 2019 года, в Кабуле прогремело сразу 3 взрыва. Сначала взорвалась магнитная мина, прикреплённая к микроавтобусу; потом смертник подорвал себя рядом с автобусом; и, наконец, был взорван заминированный автомобиль. Итогом трёх терактов стала гибель 12 человек.

Но на этом террористические нападения этого дня не завершились. В провинции Тахар талибы предприняли мощное скоординированное наступление, в результате чего ими было захвачено 2 блокпоста и 2 опорных пункта местных сил, которые потеряли в ходе 2-х дневных боёв только убитыми 37 человек.

На эту активизацию джихадистов ВС Афганистана ответили контртеррористической операцией по "зачистке" провинции Кандагар, в ходе которой, по официальному заявлению, был уничтожен 61 боевик.

Однако всего лишь через сутки после вышеуказанной серии терактов в провинции Газни на востоке Афганистана, очередной автомобиль со смертником за рулём врезался в заставу правительственных сил, в результате чего погибло 4 и было ранено 20 военнослужащих.

28 июля, Кабул накрывает новая серия террористических атак. Первым был взрыв у входа в отель Oranos, в котором останавливаются в том числе и иностранные специалисты, работающие в Афганистане (1 человек погиб и 13 было ранено).

Потом происходит мощный взрыв у офиса политической партии "Зелёный тренд" и рядом с резиденцией бывшего руководителя афганской разведки, причём после взрыва последовала атака вооружённых автоматами и гранатами боевиков. В результате взрыва и последовавшего боя погибло не менее 20 афганцев погибли, не считая 4 ликвидированных боевиков.

29 июля армия США провела неудачную контртеррористическую операцию, в ходе которой потеряла только убитыми не менее 2 военнослужащих. Подробности произошедшего пока неизвестны, но, по некоторым данным, американские военные попали под огонь своих же сил.