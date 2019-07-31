Лавров заявил о хороших перспективах военно-технического сотрудничества между РФ и Таиландом

Бангкок. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Россия и Таиланд имеют хорошие перспективы для сотрудничества в военной и военно-технической сферах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отметили хорошие перспективы для укрепления связей в военной и военно-технической сферах", - сказал Лавров во вторник по итогам переговоров с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем.

Российский министр сообщил, что недавно корабль ВМС Таиланда впервые посетил российский порт Владивосток.

Лавров также отметил активное взаимодействие двух стран в сфере безопасности по линии Совбезов и правоохранительных органов по таким направлениям, как противодействие терроризму, борьба с распространением наркотиков и организованной преступностью.