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31.07.2019
Интерфакс-АВН

Лавров заявил о хороших перспективах военно-технического сотрудничества между РФ и Таиландом

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Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Бангкок. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Россия и Таиланд имеют хорошие перспективы для сотрудничества в военной и военно-технической сферах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отметили хорошие перспективы для укрепления связей в военной и военно-технической сферах", - сказал Лавров во вторник по итогам переговоров с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем.

Российский министр сообщил, что недавно корабль ВМС Таиланда впервые посетил российский порт Владивосток.

Лавров также отметил активное взаимодействие двух стран в сфере безопасности по линии Совбезов и правоохранительных органов по таким направлениям, как противодействие терроризму, борьба с распространением наркотиков и организованной преступностью.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Таиланд
Персоны
Лавров Сергей
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