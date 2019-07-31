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31.07.2019
ИноСМИ

После Маркива: НАТО — мечта и иллюзия одновременно (Новинарня, Украина)

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Военнослужащие ВС Украины во время Международных военных учений Rapid trident-2016 во Львовской области
Военнослужащие ВС Украины во время Международных военных учений Rapid trident-2016 во Львовской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Автор, представляющий украинскую "партию войны", сокрушается из-за осуждения в Италии украинского солдата-убийцы и по поводу того, что страны Североатлантического альянса отвернулись от Украины. Конечно, во всем виновата Россия — в составе НАТО оказались ее адепты. И теперь мечта вступить в НАТО, еще недавно казавшаяся для украинских националистов осуществимой, оказалась лишь иллюзией.

Италия отправляет в тюрьму Виталия Маркива*, солдата, который защищал Украину.

Венгрия борется против украинского языка и заглядывается на Закарпатье.

Германия вместе с Россией строит "Северный поток", который сделает Украину легкой мишенью для России.

Большинство стран Европы голосуют за возвращение России в ПАСЕ.

Те же страны входят в НАТО.

Вы действительно верите, что НАТО будет нас защищать? Что итальянцы и немцы захотят воевать за Украину?

НАТО - это мечта и иллюзия одновременно. Современная Европа ни за что не даст нам возможность присоединиться к НАТО. Нынешнее НАТО не может противостоять России, потому что имеет в своем составе ее адептов.

Никто за нас наших проблем не решит. Мы должны сами защищать наше государство, чтобы оно было. И военные стандарты НАТО нужны нам самим.

Мы должны защищать друг друга, потому что у нас больше никого нет.

Мы должны защитить Виталика, как и десятки тех, кого судят по законам мирного времени, потому что они защищали нас.

Во время реальной войны солдаты не убийцы, а герои.

* Итальянский суд приговорил к 25 годам украинского военного Виталия Маркива за убийство фотографа Андреа Роккелли в зоне боевых действий на Донбассе.


Ирина Подоляк

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Венгрия
Германия
Италия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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