Тактико-технические характеристики ЗРПК "Панцирь-С1"

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" — это универсальное средство борьбы с воздушными целями, имеющих скорость до 1000 м/с, на дистанции от 200 до 20 тысяч метров. Комплекс может уничтожать воздушные цели на высоте от 5 до 15 тысяч метров.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" — это универсальное средство борьбы с воздушными целями, имеющих скорость до 1000 м/с, на дистанции от 200 до 20 тысяч метров. Комплекс может уничтожать воздушные цели на высоте от 5 до 15 тысяч метров.

"Панцирь-С1" может вести прицельную стрельбу во время движения. Вооружение комплекса состоит из двух спаренных 30-мм зенитных автоматов 2А38М с дальностью стрельбы четыре километра и 12 управляемых зенитных ракет (ЗУР) 57Э6, размещенных в двух блоках с каждой стороны боевого модуля. Время развертывания — менее пяти минут, время реакции — четыре-шесть секунд. Экипаж состоит из трех человек.