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31.07.2019
Известия.ru

Тактико-технические характеристики ЗРПК "Панцирь-С1"

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Источник изображения: iz.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" — это универсальное средство борьбы с воздушными целями, имеющих скорость до 1000 м/с, на дистанции от 200 до 20 тысяч метров. Комплекс может уничтожать воздушные цели на высоте от 5 до 15 тысяч метров.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" — это универсальное средство борьбы с воздушными целями, имеющих скорость до 1000 м/с, на дистанции от 200 до 20 тысяч метров. Комплекс может уничтожать воздушные цели на высоте от 5 до 15 тысяч метров.



"Панцирь-С1" может вести прицельную стрельбу во время движения. Вооружение комплекса состоит из двух спаренных 30-мм зенитных автоматов 2А38М с дальностью стрельбы четыре километра и 12 управляемых зенитных ракет (ЗУР) 57Э6, размещенных в двух блоках с каждой стороны боевого модуля. Время развертывания — менее пяти минут, время реакции — четыре-шесть секунд. Экипаж состоит из трех человек.

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  • В новости упоминаются
Продукция
2А38
2А38М
57Э6
96К6 Панцирь-С1
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