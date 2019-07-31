Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия

Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями. Об этом сообщило издание The Hill.

Демократы, выступающие против решения главы Белого дома и имеющие меньшинство в верхней палате конгресса, не смогли набрать необходимое число голосов — 67 (две трети). Американский лидер, накладывая вето, заявил, что данные резолюции могут навредить отношениям США с союзниками и ослабят конкурентоспособность страны.

24 мая появилась информация о том, что Трамп планирует заключить оружейные сделки с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) без одобрения конгресса. Всего речь идет о более 20 соглашениях на общую сумму около $8 млрд. Ради достижения задуманного, как писали местные СМИ, американский лидер намерен воспользоваться чрезвычайным правом, так как ранее сенат заблокировал подписание контрактов.

В тот же день стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдепу одобрить контакты по продаже оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану. Речь идет о запланированных Трампом к подписанию 22 незавершенных сделках с Иорданией, ОАЭ и Саудовской Аравией.

В ноябре прошлого года сенаторы США от Республиканской и Демократической партий представили законопроект с предложением приостановить продажу оружия Саудовской Аравии. Причинами запрета парламентарии назвали конфликт в Йемене и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.