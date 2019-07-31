Турецкие БПЛА ТВ2 Bayraktar уничтожили украинские Ил-76 в Ливии

Источник изображения: Фото: Укроборонпром"

В уничтожении украинских транспортных самолетов Ил-76 в Ливии подозревают турецкие ударные беспилотные летательные аппараты ТВ2 Bayraktar.

Эти БПЛА, управляемые, по некоторым данным, турецкими специалистами, появились в этой "горячей точке" в конце весны текущего года. В Сети даже появлялись видеокадры их полетов над Триполи.

Источник изображения: Фото: Укроборонпром"

Интересно, что также в этом году турки поставили ТВ2 Bayraktar украинской армии. В марте ВСУ даже демонстрировали применение высокоточных авиабомб MAM-L с лазерной системой наведения.

При весе в 22 кг этот боеприпас несет боеголовку в 10 кг. Украинские эксперты уже предвкушали, как это оружие будет поражать объекты непризнанных республик Донбасса. Однако в результате боевые возможности ТВ2 Bayraktar первыми на себе опробовали как раз сами украинцы.