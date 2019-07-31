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31.07.2019
Вестник Мордовии

Турецкие БПЛА ТВ2 Bayraktar уничтожили украинские Ил-76 в Ливии

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Источник изображения: Фото: Укроборонпром"

В уничтожении украинских транспортных самолетов Ил-76 в Ливии подозревают турецкие ударные беспилотные летательные аппараты ТВ2 Bayraktar.

Эти БПЛА, управляемые, по некоторым данным, турецкими специалистами, появились в этой "горячей точке" в конце весны текущего года. В Сети даже появлялись видеокадры их полетов над Триполи.

Источник изображения: Фото: Укроборонпром"

Интересно, что также в этом году турки поставили ТВ2 Bayraktar украинской армии. В марте ВСУ даже демонстрировали применение высокоточных авиабомб MAM-L с лазерной системой наведения.

При весе в 22 кг этот боеприпас несет боеголовку в 10 кг. Украинские эксперты уже предвкушали, как это оружие будет поражать объекты непризнанных республик Донбасса. Однако в результате боевые возможности ТВ2 Bayraktar первыми на себе опробовали как раз сами украинцы.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Ливия
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Украина
Продукция
Ил-76
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Укроборонпром
Проекты
БПЛА
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