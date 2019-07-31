Войти
31.07.2019
Военное обозрение

Опубликовано видео укороченного взлета F-35B с палубы УДК

92
0
0

Военно-морской флот Соединенных Штатов опубликовал видео взлета F-35B Корпуса морской пехоты с палубы УДК. Эта версия малозаметного истребителя позволяет осуществлять вылеты с укороченных палуб.

Источник изображения: topwar.ru

На опубликованных ВМС США кадрах запечатлен запуск истребителя F-35B Lightning II КМП США с борта десантно-штурмового корабля ВМС США USS Wasp, в ходе оперативной деятельности в Коралловом море. На видео видно, как истребитель буквально "отталкивается" от палубы перед взлетом;

F-35B является единственным серийный истребителем, способным осуществлять взлет с укороченных полос и вертикальную посадку. Благодаря особенностям своей конструкции эта версия американского боевого самолета может использоваться на палубах УДК, значительно экономя бюджет на постройке полноценных авианосцев и позволяя странам, решившим приобрести самолет, относительно недорого расширять свои стратегические возможности.

Недавно "Военное обозрение" уже писало о желании Южной Кореи приобрести американский истребитель в этой конфигурации: Сеул строит несколько УДК и планирует разместить на них именно F-35B.

Один в поле воин

F-35B сочетает в себе различные специализированные возможности, такие как малозаметность, комплекс РЭБ, передовые сенсоры и высокая грузоподъемность, сохраняя при этом маневренность, которой известны истребители: на что способен внешне неповоротливый "пингвин" можно понять, посмотрев несколько роликов с показательных выступлений или прочитав полный восторгов отчет норвежских летчиков, в котором они отмечают его превосходные характеристики именно по этим критериям. . Такая оперативная гибкость позволяет одиночному F-35B выполнять миссии, которые в противном случае потребовали бы участия нескольких самолетов.

Благодаря достижениям в сфере сетевых технологий F-35B может в режиме реального времени делиться картиной поля боя с другими пилотами, использующих такие платформы как F/A-18 Hornet или AV-8B Harrier. Результатом является эффект умножения силы для существующего парка самолетов морской пехоты.

УДК WASP, флагман одноименной боевой группы, участвовал в учениях Talisman Sabre 2019 у берегов Северной Австралии. Двустороннее мероприятие, проводимое раз в два года, Talisman Sabre призвано улучшить боевую подготовку, готовность и взаимодействие США и Австралии посредством "реалистичной подготовки, необходимой для поддержания региональной безопасности, мира и стабильности". Информация об этом опубликована в пресс-релизе флота США.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Норвегия
США
Южная Корея
Продукция
F-18
F-35
F-35B
Harrier
Проекты
Авианосец
Военные учения
Похожие новости
17.06.2019
Провальный истребитель? 13 проблем F-35
09.02.2017
В Японии на этой неделе пройдут первые маневры с участием новых истребителей F-35
19.08.2015
Строевая молния
17.12.2014
Тренажеры: один раз – еще не ас
18.11.2011
Тотальное сокращение расходов Пентагона неизбежно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 01:12
  • 10
"Армате" добавили целей
  • 31.07 01:02
  • 15
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 31.07 00:33
  • 1
Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира
  • 30.07 23:31
  • 52
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 23:03
  • 2
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 30.07 22:51
  • 3
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
  • 30.07 22:46
  • 6
Тяжеловозы белорусской породы
  • 30.07 22:45
  • 783
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 30.07 21:55
  • 25
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 30.07 21:31
  • 1
Нужное улучшение: фото непривычного Т-72Б3 появилось в Сети
  • 30.07 21:21
  • 3
Танки Т-80БВ в войсках ВВО пришли на смену Т-72Б
  • 30.07 20:54
  • 20
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 30.07 20:26
  • 27
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 30.07 19:45
  • 37
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 30.07 18:28
  • 1
Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу