Опубликовано видео укороченного взлета F-35B с палубы УДК

Военно-морской флот Соединенных Штатов опубликовал видео взлета F-35B Корпуса морской пехоты с палубы УДК. Эта версия малозаметного истребителя позволяет осуществлять вылеты с укороченных палуб.

Источник изображения: topwar.ru

На опубликованных ВМС США кадрах запечатлен запуск истребителя F-35B Lightning II КМП США с борта десантно-штурмового корабля ВМС США USS Wasp, в ходе оперативной деятельности в Коралловом море. На видео видно, как истребитель буквально "отталкивается" от палубы перед взлетом;

F-35B является единственным серийный истребителем, способным осуществлять взлет с укороченных полос и вертикальную посадку. Благодаря особенностям своей конструкции эта версия американского боевого самолета может использоваться на палубах УДК, значительно экономя бюджет на постройке полноценных авианосцев и позволяя странам, решившим приобрести самолет, относительно недорого расширять свои стратегические возможности.

Недавно "Военное обозрение" уже писало о желании Южной Кореи приобрести американский истребитель в этой конфигурации: Сеул строит несколько УДК и планирует разместить на них именно F-35B.

Один в поле воин

F-35B сочетает в себе различные специализированные возможности, такие как малозаметность, комплекс РЭБ, передовые сенсоры и высокая грузоподъемность, сохраняя при этом маневренность, которой известны истребители: на что способен внешне неповоротливый "пингвин" можно понять, посмотрев несколько роликов с показательных выступлений или прочитав полный восторгов отчет норвежских летчиков, в котором они отмечают его превосходные характеристики именно по этим критериям. . Такая оперативная гибкость позволяет одиночному F-35B выполнять миссии, которые в противном случае потребовали бы участия нескольких самолетов.

Благодаря достижениям в сфере сетевых технологий F-35B может в режиме реального времени делиться картиной поля боя с другими пилотами, использующих такие платформы как F/A-18 Hornet или AV-8B Harrier. Результатом является эффект умножения силы для существующего парка самолетов морской пехоты.

УДК WASP, флагман одноименной боевой группы, участвовал в учениях Talisman Sabre 2019 у берегов Северной Австралии. Двустороннее мероприятие, проводимое раз в два года, Talisman Sabre призвано улучшить боевую подготовку, готовность и взаимодействие США и Австралии посредством "реалистичной подготовки, необходимой для поддержания региональной безопасности, мира и стабильности". Информация об этом опубликована в пресс-релизе флота США.